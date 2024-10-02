Η Ekaterina Litvinova είναι από τους παίκτες που είχαν ήδη πριν το παιχνίδι ένα εύρος αναγνωρισιμότητας, τουλάχιστον στα social media. Και στο Survivor την βλέπουμε συχνά πυκνά να πρωταγωνιστεί σε συζητήσεις, καυγάδες ή και αστείες στιγμές, πάντα με το δικό της ξεχωριστό και ευχάριστο τρόπο που κάνει τους γύρω της να χαμογελούν. Ωστόσο η παίκτρια για πρώτη φορά στο νέο επεισόδιο ανοίγει την καρδιά της και μιλά για τη ζωή της οικογένειάς της από τη μία πολεμική σύγκρουση στην άλλη. Δηλαδή από αυτή στο μέτωπο της Ρωσίας με την Ουκρανία και αυτή της Μέσης Ανατολής, τα δύο μέρη απ'όπου κατάγονται οι γονείς της.

«Οι γονείς μου μετακόμισαν πέρυσι στο Ισραήλ γιατί στη Ρωσία άρχισε πόλεμος με την Ουκρανία και μπορούσαν να πάρουν τον αδερφό μου για τον πόλεμο. Γι'αυτό γρήγορα μαζεύτηκαν και έφυγαν στο Ισραήλ. Ήταν πολύ γρήγορη απόφαση αλλά ήταν πολύ τρομακτικό γιατί πολλούς φίλους μου και φίλους του αδερφού μου τους σκότωσαν στον πόλεμο»

Συνεχίζοντας ανέφερε πως: «Και στο Ισραήλ δεν είναι ήσυχα τα πράγματα, είναι πολύ τρομακτικά... Κάθε μέρα η οικογένειά μου μπαίνει στο καταφύγιο»

Πηγή: skai.gr

