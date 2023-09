Penelope Cruz: Θα πρωταγωνιστήσει στη νέα διασκευή μυθιστορήματος της Elena Ferrante Ψυχαγωγία 13:33, 07.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

155

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ως Όλγα, κεντρική ηρωίδα του μυθιστορήματος της Elena Ferrante «Μέρες Εγκατάλειψης», θα απολαύσουμε, μελλοντικά, τη βραβευμένη με Όσκαρ, Penelope Cruz, στη μεγάλη οθόνη, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Isabel Coixet