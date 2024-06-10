Μπορεί αυτή να είναι μια διαφορετική χρονιά για την Αθηνά Οικονομάκου, αφού μόλις πριν από λίγο καιρό ανακοίνωσε επίσημα τον χωρισμό της από τον σύζυγό της Φίλιππο Μιχόπουλο, αλλά σίγουρα δε θα άφηνε να περάσουν τα τρίτα γενέθλια της κόρης τους χωρίς να το γιορτάσουν.

Εξάλλου, όπως δήλωσε πρόσφατα η ίδια με τον πρώην πλέον σύζυγό της παραμένουν οικογένεια. Συγκεκριμένα όταν ρωτήθηκε πως αισθάνεται που πλέον μεγαλώνει μόνη της τα παιδιά της είπε:

«Δεν τα μεγαλώνω καθόλου μόνη μου, είμαστε μαζί με τον Φίλιππο σε αυτό, τα μεγαλώνουμε μαζί, δεν έχει αλλάξει κάτι. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες μέρες πιο δύσκολες, με περισσότερες ευθύνες, αλλά είμαστε πολύ δεμένοι ως οικογένεια και αυτό δεν θα αλλάξει».

Και ισχύει. Το ζευγάρι βάζει πάνω απ’ όλα την προστασία των παιδιών τους και το ότι η δική τους σχέση έφτασε στο τέλος δεν σημαίνει πως δεν μπορούν να συνεννοηθούν ως γονείς για τα δύο παιδιά που απέκτησαν μαζί.

Αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν weekend γιορτής για το κοριτσάκι τους, την Σιέννα που έγινε 3 χρονών και η μαμά Αθηνά, διοργάνωσε ένα σούπερ πάρτι για την πιτσιρίκα της και τους φίλους που καλέστηκαν σε αυτό.

Σε εξωτερικό χώρο, με δεντρόσπιτα και άφθονα παιδικά παιχνίδια η Σιέννα και η οικογένειά της υποδέχτηκαν τους καλεσμένους τους και πέρασαν ένα αξέχαστο απόγευμα. Η διακόσμηση είχε θέμα τον μονόκερο. Με την μικρή Σιέννα να φοράει και ανάλογη στέκα στα μαλλάκια της και τους χρωματισμούς του παραμυθένιου πλάσματος παντού.

