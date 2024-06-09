Μια δεκαετία μετά το τέλος του παγκόσμιου του φαινομένου της ποπ, τους One Direction, ο Σάιμον Κάουελ επιστρέφει στη μάχη για να ανακαλύψει ένα νέο συγκρότημα αγοριών.

Η εκστρατεία του ξεκίνησε στο Λονδίνο με διαφημιστική πινακίδα, στην οποία εμφανίζεται με γυαλιά ηλίου που παραπέμπει στην αφίσα στρατολόγησης του Λόρδου Κίτσενερ του 1914 με τις λέξεις: «Ο Σάιμον σε χρειάζεται! Ζητούνται μελλοντικοί megastar για νέο boyband».

Ο Άγγλος παραγωγός τηλεοπτικών προγραμμάτων και επιχειρηματίας εξήγησε το πρότζεκτ σε δήλωσή του: «Κάθε γενιά αξίζει ένα megastar συγκρότημα αγοριών και δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποιο που να έχει την επιτυχία των One Direction εδώ και περισσότερα από 14 χρόνια. Η βιομηχανία τείνει να επικεντρώνεται σε σόλο καλλιτέχνες – επομένως συνήθως χρειάζεται κάποιος από έξω για να συγκροτήσει μια μπάντα. Τίποτα δεν ξεπερνά τη διασκέδαση του να είσαι σε ένα συγκρότημα, να περιοδεύεις στον κόσμο και να παίζεις μπροστά σε χιλιάδες κόσμου».

Οι ακροάσεις πρόκειται να ξεκινήσουν στο Νιούκαστλ στις 4 Ιουλίου, ενώ άλλες θα διεξαχθούν τον επόμενο μήνα στο Λίβερπουλ, το Δουβλίνο και το Λονδίνο, με τις λεπτομέρειες να έχουν αναρτηθεί σε ιστότοπο.

Ο Κάουελ αναγνώρισε ότι υπάρχει «υψηλός βαθμός κινδύνου» στο εγχείρημα, σε ένα βρετανικό ποπ τοπίο, στο οποίο τα γυναικεία και ανδρικά συγκροτήματα αγωνίστηκαν να επικρατήσουν τα τελευταία χρόνια, χωρίς πραγματικούς διαδόχους των Little Mix από τη διάλυσή τους το 2022, αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian.

«Είναι επίσης ένα λαμπρό σημείο εκκίνησης για μια σόλο καριέρα» ανέφερε ο Σάιμον Κάουελ υπογραμμίζοντας την επιτυχία του Χάρι Στάιλς στη μετά One Direction εποχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

