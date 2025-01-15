Πάνος Μουζουράκης-Μαριλού Κόζαρη: Θα γίνουν γονείς για δεύτερη φορά

Το δεύτερο παιδί τους πρόκειται να αποκτήσουν ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη, η οποία -όπως αποκάλυψε το ΟΚ!- διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Το περιοδικό δημοσίευσε τη χαρμόσυνη είδηση συνοδεύοντας το σχετικό ρεπορτάζ με φωτογραφίες από βραδινή έξοδο του ζευγαριού στις οποίες η εγκυμοσύνη είναι εμφανής. «Είναι πολύ χαρούμενοι που θα μεγαλώσει η οικογένειά τους. Πάντως η δεύτερη εγκυμοσύνη είναι πιο εύκολη σε σχέση με την πρώτη», αποκάλυψε άτομο του στενού τους περιβάλλοντος.

Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί στις 14 Σεπτεμβρίου, ενώ οι δυο τους αναμένεται να υποδεχτούν το νέο μέλος της οικογένειάς την άνοιξη.

Μιλώντας για την κόρη του, ο Πάνος Μουζουράκης είχε πει σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών: «Είναι μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή, είναι το κενό που έψαχνα να γεμίσω την ψυχή μου τόσο καιρό και ήρθε να πάρει τη θέση του στην καρδιά μου για να επιστρέψω στην οικογένειά μου, από την οποία λείπω από τα 17».

