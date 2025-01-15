«Before the End: Searching for Jim Morrison»: Ο Andy Morrison μιλά για τον αδελφό του

Στο νέο ντοκιμαντέρ του Τζεφ Φιν, «Before the End: Searching for Jim Morrison», ο αδερφός του θρυλικού frontman των Doors, Aντι Μόρισον, ρίχνει φως στις τελευταίες ημέρες του τραγουδιστή στο Παρίσι. Μιλώντας με ειλικρίνεια, αποδίδει τον θάνατο του αδερφού του το 1971 σε ηλικία 27 ετών στον τρόπο ζωής του και στην εξάρτηση από το αλκοόλ.

«Ο τρόπος ζωής του [τον σκότωσε]. Προφανώς έπινε πάρα πολύ» ανέφερε στο ντοκιμαντέρ. «Είχε αυξημένο βάρος και όταν δεν έχεις καλή υγεία, πίνεις πολύ σε συνδυασμό με ναρκωτικά, δεν είναι και τόσο δύσκολο να πάθεις κάτι» τόνισε.

Μετά την τελευταία του συναυλία με το συγκρότημα τον Δεκέμβριο του 1970, ο Τζιμ Μόρισον, μετακόμισε στην Πόλη του Φωτός, αναζητώντας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καταφύγιο στην ποίηση, σύμφωνα με το People.

«Νομίζω ότι ήθελε να ασχοληθεί με το γράψιμο. Και ίσως να είχε ξεπεράσει ένα κομμάτι των Doors, να του είχε τελειώσει. Δεν είμαι ωστόσο σίγουρος αν είχε αποφασίσει να τους αφήσει 100% πίσω του. Μάλλον ήθελε ένα διάλειμμα», συνέχισε ο Aντι Μόρισον.

Ο ροκ σταρ βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Παρίσι, στις 3 Ιουλίου 1971. Το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε νεκροψία τροφοδότησε φήμες και θεωρίες συνωμοσίας για τον θάνατό του. Η σύντροφός του, Πάμελα Κούρσον, η οποία πέθανε τρία χρόνια αργότερα από υπερβολική χρήση ηρωίνης είχε δηλώσει στις Αρχές ότι τον βρήκε νεκρό στην μπανιέρα του διαμερίσματός τους, μετά από μια έξοδο στον κινηματογράφο.

Σύμφωνα με τον Independent, σε μια ιδιωτική τελετή διάρκειας οκτώ λεπτών, μόλις πέντε άτομα αποχαιρέτησαν τον θρυλικό τραγουδιστή. Κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Pere Lachaise στο Παρίσι, ενώ η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή έξι ημέρες αργότερα.

