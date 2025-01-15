Λογαριασμός
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έκοψε τη βασιλόπιτα με το cast του «Maestro» - «Ό,τι αξίζει έχει διάρκεια και μέλλον»

«Ό,τι αξίζει έχει διάρκεια. Και μέλλον» αναφέρει με νόημα ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης - Δείτε φωτογραφίες που μοιράστηκε στο Instagram 

Παπακαλιάτης

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έκοψε την βασιλόπιτα με το cast από την επιτυχημένης σειράς «Maestro», αναρτώντας σχετικές φωτογραφίες στον λογαριασμό του στο Instagram. 

Οι αγαπημένοι ηθοποιοί γιόρτασαν παρέα τα γενέθλια της Μαρίας Καβογιάννη, περίπου έναν μήνα μετά το τέλος του 3ου κύκλου της σειράς και πόζαραν χαμογελαστοί στον φακό. 

«Και μαζευτήκαμε και φάγαμε και πίτα κόψαμε και τα γενέθλια της Μαρίας γιορτάσαμε και ήταν πάλι ένα από αυτά τα βράδια που σε κάνουν να αναρωτιέσαι, πού θα ξαναβρείς τέτοια συνθήκη;;», αναφέρει ο καλλιτέχνης, ενώ επισημαίνει με νόημα πως:«Ό,τι αξίζει έχει διάρκεια. Και μέλλον». 

Χριστόφορος Παπακαλιάτης Maestro Βασιλόπιτα
