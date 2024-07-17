Ηίδια παραδέχεται πως είναι φουλ ενοχική και αυτό σίγουρα δεν της κάνει καλό. Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου όπως δείχνουν τα πράγματα ζορίζεται αρκετά αυτό το διάστημα από πολλά. Και ίσως γι αυτό ξέσπασε στο προσωπικό της κανάλι στο Instagram με ένα μακροσκελές μήνυμα προς τους ακολούθους του private channel της. Με πολλά μηνύματα για πολλούς αποδέχτες.

«Με έχει πιάσει σήμερα το φιλοσοφικό μπλα Μπλα πάλι…Υπέρ ανάλυση στο φουλ… Στο τέλος αυτής της σημερινής υπερανάλυσης διαπίστωσα για πολλοστή φορά (μέχρι κάποια στιγμή να το κάνω πράξη) τα εξής:

Όχι δεν φταίω εγώ για το τι συμβαίνει σε όλους τους άλλους. Δεν είμαι υπαίτια για την ευτυχία όλων των κοντινών μου προσώπων και δεν μπορώ να παίρνω την ευθύνη αλλά κυρίως το συναίσθημα της ενοχής»

