Εδώ και λίγο καιρό έχει κυκλοφορήσει η είδηση που θέλει την Ιζαμπέλλα Φούλοπ και τον αρραβωνιαστικό της Γιώργο Δερβίση να έχουν ξεκινήσει να σχεδιάζουν τον γάμο τους δίνοντας προτεραιότητα στις αθλητικές υποχρεώσεις του αργυρού Ολυμπιονίκη της Εθνικής Ομάδας πόλο καθώς αυτή είναι χρονιά Ολυμπιακών και το ζευγάρι ήθελε να μην κάνει τον γάμο του πριν.

Οι προπονήσεις και το άγχος είναι μεγάλο και οι δύο θέλουν να είναι χαλαροί για να μπορέσουν να ευχαριστηθούν όπως ονειρεύονται αυτή την τόσο σημαντική ημέρα της ζωής τους. Εξάλλου ζούνε μαζί, η σχέση τους μετράει ήδη πάνω από 4 χρόνια και δεν έχουν κανέναν λόγο να βιαστούν.

Ο Γιώργος Δερβίσης έκανε επίσημη πρόταση γάμου στην όμορφη ηθοποιό την ημέρα των γενεθλίων της κάνοντάς της ουσιαστικά έκπληξη παρουσία στενών τους φίλων με τον ίδιο γονατίζει να της προσφέρει ένα κουτάκι βμε ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι για να πάρει φυσικά θετική απάντηση από εκείνη.

Όπως έχουμε μάθει η μέλλουσα νύφη χωρίς άγχος έχει ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τον γάμο τους που αν οι πληροφορίες που μας ψιθύρισαν είναι σωστές μάλλον θα συνδυαστεί με την αλλαγή του χρόνου. Δύο σε ένα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.