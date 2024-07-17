Νέα απάντηση έδωσε ο Αντώνης Ρέμος για την υπόθεση φοροδιαφυγής ύψους 1,5 εκατ.ευρώ, για την οποία ελέγχεται, κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουλίου.

Μπροστά σε χιλιάδες θεατές ο λαϊκός τραγουδιστής, έστειλε νέο μήνυμα προς όλους. «Το τέρας που έχουν στην καρδιά και το μυαλό τους, αυτό το τέρας θα τους φάει», είπε, προκαλώντας ένθερμα χειροκροτήματα.

«Θα τα πούμε όλα στην ώρα τους. Όλα στην ώρα τους. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα, ποτέ δε σας έχω κοροϊδέψει, ποτέ δε σας έχω πει ψέματα και αυτά που λέω, πραγματικά τα εννοώ. Κι αν κάποιοι θέλουν να με παρουσιάσουν σαν το τέρας που έχουν στην καρδιά και το μυαλό τους, αυτό το τέρας θα τους φάει, να το ξέρετε. Η αλήθεια στο τέλος πάντα λάμπει. Η αλήθεια είναι αυτή που βγαίνει πάντα στον αέρα», είπε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Ρέμος στους χιλιάδες θαυμαστές του.

Πηγή: skai.gr

