Ρόκκος- Γκόφα: Χάθηκαν στα βουνά κι ο Στέλιος τα 'χωσε στο GPS

Σιγά που αυτό το ταξίδι του Στέλιου Ρόκκου με τη σύζυγό του Λελέ Γκόφα στις Άλπεις με τη μηχανή δεν θα είχε και ευτράπελα. Φυσικά και είχε, όπως όλα τα roadtrips που κάνει κατά καιρούς το ταξιδιάρικο ζευγάρι και που αν τα παρακολουθείτε είναι απλά απολαυστικά.

Πολύ ωραίοι και χαλαροί τύποι και οι δύο τρολάρουν ακόμα και τις αναποδιές τους και πραγματικά κάποια από τα βιντεάκια τους προσφερουν εκτός από υπέροχες εικόνες και διαδρομές και άφθονο γέλιο.

