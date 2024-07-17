Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρόκκος- Γκόφα: Χάθηκαν στα βουνά κι ο Στέλιος τα 'χωσε στο GPS

Το road trip των ονείρων τους είχε παρατράγουδα

Ρόκκος- Γκόφα: Χαθήκαν στα βουνά κι ο Στέλιος τα 'χωσε στο GPS

Σιγά που αυτό το ταξίδι του Στέλιου Ρόκκου με τη σύζυγό του Λελέ Γκόφα στις Άλπεις με τη μηχανή δεν θα είχε και ευτράπελα. Φυσικά και είχε, όπως όλα τα roadtrips που κάνει κατά καιρούς το ταξιδιάρικο ζευγάρι και που αν τα παρακολουθείτε είναι απλά απολαυστικά.

Πολύ ωραίοι και χαλαροί τύποι και οι δύο τρολάρουν ακόμα και τις αναποδιές τους και πραγματικά κάποια από τα βιντεάκια τους προσφερουν εκτός από υπέροχες εικόνες και διαδρομές και άφθονο γέλιο.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Στέλιος Ρόκκος Λελέ Γκόφα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark