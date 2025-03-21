Η 21η Μαρτίου είναι ημέρα αφιερωμένη στην ποίηση και η Finos Film θύμισε παλιές καλές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου. Με ένα βίντεο ενός λεπτού «περνούν» από την κάμερα σπουδαίοι και σπουδαίες ηθοποιοί που «έγραψαν» ιστορία, με θρυλικές ατάκες σχετικά με την ποίηση.

Γιώργος Μιχαλακόπουλος, Βουτσάς, Βουγιουκλάκη, Βογιατζής, Ηλιόπουλος, Φωτόπουλος, Γεωργίτσης και αρκετοί ακόμη «παρελαύνουν» μέσα από το βίντεο, θυμίζοντάς μας γλυκιές, νοσταλγικές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου.

Πηγή: skai.gr

