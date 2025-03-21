Η Μεσσηνία έχει μετατραπεί σε σκηνικό χολιγουντιανής παραγωγής, καθώς εκεί πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον. Οι κάτοικοι της περιοχής, που είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τους σταρ, μιλούν για την απλότητά τους, παρά τη διεθνή τους φήμη.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Ντέιμον, μαζί με τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, τον Τομ Χόλαντ και τον Άντονι Μολινάρι, γευμάτισαν σε εστιατόριο στη Γιάλοβα. Όπως αποκάλυψε η ιδιοκτήτρια του εστιατορίου στην εκπομπή «Πάμε Δανάη», οι διάσημοι καλεσμένοι ενθουσιάστηκαν με τα τοπικά εδέσματα, ιδιαίτερα με τις ελιές και το ελαιόλαδο.

Ωστόσο, εκείνος που ξεχώρισε ένα ελληνικό πιάτο ήταν ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος ενθουσιάστηκε με τη φάβα και δεν δίστασε να ρωτήσει πώς παρασκευάζεται. Εντυπωσιάστηκε, επίσης, από το χταπόδι στη σχάρα, ενώ δοκίμασε αρνάκι με κύμινο. Οι υπόλοιποι ηθοποιοί απόλαυσαν παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις, μοιράζοντας μεταξύ τους τα πιάτα.

«Έχουν έρθει πρωταγωνιστές και ο σκηνοθέτης για φαγητό. Είναι πάρα πολύ απλοί. Ενδιαφέρονται πολύ για τα τοπικά προϊόντα, όπως οι ελιές και το λάδι. Σε εμάς γεύτηκαν ταραμοσαλάτα και ψάρια. Ο Κρίστοφερ Νόλαν ήρθε μαζί με τον Ματ Ντέιμον, ενώ έχουν έρθει και οι Τομ Χόλαντ, Άντονι Μολινάρι και άλλοι», δήλωσε η ιδιοκτήτρια του εστιατόριου.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε για τον Ματ Ντέιμον: «Πήρε αρνάκι με κύμινο και δοκίμασε φάβα που του έκανε μεγάλη εντύπωση, ρωτούσε πώς τη φτιάχνουμε. Του άρεσε, επίσης, το χταπόδι στη σχάρα. Οι υπόλοιποι δοκίμασαν παραδοσιακά πιάτα, τα πήραν για τη μέση και τα μοιράστηκαν».

