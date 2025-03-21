Όπου Υπάρχει Ελλάδα - Επόμενη στάση: Η Κυπαρισσία - Σήμερα στις 14.45 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Το οδοιπορικό του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον Νομό Μεσσηνίας, ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 21 Μαρτίου στις 14.45. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής μας υποδέχονται από την όμορφη και φιλόξενη Κυπαρισσία, παρουσιάζοντας μία σειρά από ενδιαφέροντα θέματα.

Δείτε το trailer:

Στις Κιτριές Μεσσηνίας, μήνες μετά τη νεροποντή του Ιανουαρίου και την πλημμύρα, οι κάτοικοι ακόμα περιμένουν αρμοδίους της Περιφέρειας να μελετήσουν τις ζημιές και να προχωρήσουν σε επισκευές. «Θέλουμε έργα και όχι λόγια» λένε και μας δείχνουν αποκαρδιωτικές εικόνες καταστροφής.

Έναν καρπό που συνιστά σπουδαία υπερτροφή, το dragonfruit, αποφάσισε να καλλιεργήσει μια οικογένεια στη Μεσσηνία ανοίγοντας δρόμους στο αύριο της βιολογικής γεωργίας. Μαθαίνουμε μυστικά της δουλειάς καθώς και ευεργετικές ιδιότητες του πανέμορφου καρπού.

Ένα πιο οικείο στον τόπο φρούτο, το νόστιμο καρπούζι, καλλιεργείται ως πρώιμο σε θερμοκήπια στην Κυπαρισσία. Οι ιδιαιτερότητες της παραγωγής του και η ανάγκη προστασίας του από εξωγενείς παράγοντες εκπλήσσει!

Ο πρωταθλητής ρυθμικής γυμναστικής Γιάννης Ηλιάδης μιλάει εκ βαθέων για την απόφασή του να γίνει ο πρώτος άντρας αθλητής ρυθμικής και τις αντιδράσεις που αντιμετώπισε. Ο Φιλιατρινός που μετρά δεκάδες μετάλλια, συγκινεί και δίνει μαθήματα ζωής ως προπονητής.

#OpouYparxeiEllada

www.facebook.com/ opouyparxeiellada

www.instagram.com/ opouyparxeiellada

x.com/opouyparxiellas

www.tiktok.com/@ opouyparxeiellada

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.