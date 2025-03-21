Η Ελλάδα Ψηφίζει: Το gυessing συνεχίζεται...παραδοσιακά αυτό το Σάββατο στις 21.00 ζωντανά στον ΣΚΑΪ (trailer)

Κάθε Σάββατο το «Η Ελλάδα ψηφίζει» συντονίζεται με την επικαιρότητα και την κοινωνία φέρνοντας στις οθόνες μας τα πιο απολαυστικά διλήμματα.

Παραμονές της εθνικής μας εορτής το έθιμο επιτάσσει «μπακαλιάρο με σκορδαλιά» και στα εορταστικά τραπέζια υπάρχει η εξής διχογνωμία: η καλή σκορδαλιά φτιάχνεται με: ψωμί ή πατάτα;

Μπορεί ορισμένα δικά μας έθιμα να είναι ιδιαιτέρως απολαυστικά ωστόσο υπάρχουν και ορισμένα ξενόφερτα που τα τελευταία χρόνια έχουν καταφέρει να βρουν τη θέση τους στην καθημερινότητά μας. Ποια είναι τα πιο χαζά, ξενόφερτα έθιμα; Baby Shower / Secret Santa / Halloween

Σε όλους έχει συμβεί να χωρίσουμε ή να μας χωρίσουν, όμως: Ποια είναι η χειρότερη ατάκα χωρισμού; Σε βλέπω σαν φίλο / Δεν σου αξίζω / Δεν είμαι για σχέση / Είσαι πολύ καλό παιδί

Περισσότεροι από 115.000 τηλεθεατές διαθέτουν πλέον στο κινητό τους τηλέφωνο την ειδική εφαρμογή που τους επιτρέπει να γίνουν οι πρωταγωνιστές του Σαββατόβραδου! Αν θέλεις κι εσύ να μπεις στο παιχνίδι από το σπίτι του μπες στο ielladapsifizei.gr και γίνε μέλος της πιο διασκεδαστικής παρέας της ελληνικής τηλεόρασης.

