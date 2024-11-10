Ορέστης Τζιόβας: «Η εξωτερική μου εμφάνιση πολλές φορές ήταν εμπόδιο παρά εισιτήριο»

Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Θεσσαλονίκη ο Ορέστης Τζιόβας σε ηλικία 21 ετών μετακόμισε στην Αθήνα «κρατώντας» μια βαλίτσα γεμάτη όνειρα. Μετά τις σπουδές του στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο τη σεζόν 2007-2008 στην κωμική σειρά του Λευτέρη Καπώνη, «Μου το κρατάς μανιάτικο» έχοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ακολούθησε μία συμμετοχή στη σειρά «Σε είδα» ενώ τη σεζόν 2008- 2009 πρωταγωνίστησε μαζί με τους Γεράσιμο Σκιαδαρέση, Μαρία Καβογιάννη και Πατρίτσια Περιστέρη στην κοινωνική σειρά και μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία τότε, «Χαρά Αγνοείται».

Και από εκεί και πέρα λίγο πολύ η μία δουλειά διαδεχόταν την άλλη εκτός από ένα διάστημα που όπως λέει ο ίδιος μιλώντας στον Ανδρέα Θεοδώρου στο Λοιπόν που κυκλοφορεί, η επαγγελματική του πορεία έκανε «κοιλιά». Φέτος επιστρέφει με μια συνεργασία με τον Μανούσο Μανουσάκη και την νέα αστυνομική σειρά που ετοιμάζει με τίτλο «Το Δίχτυ»

-Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις το «ναι» για το «Δίχτυ»;

«Σίγουρα ο Μανούσος Μανουσάκης και μετέπειτα όλοι οι υπόλοιποι συνεργάτες».

Διαβάστε ακόμα : Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Ποιά είναι η κούκλα που τα Κυπριακά ΜΜΕ συνδέουν με τον Φίλιππο Μιχόπουλο;

-Έχεις άγχος για το πώς θα πάει η σειρά από άποψη τηλεθέασης, ή μετά από τόσα χρόνια είναι κάτι που το έχεις συνηθίσει;

«Όταν μια σειρά είναι στην ΕΡΤ δεν με απασχολούν τόσο πολύ τα νούμερα τηλεθέασης γιατί είναι ένα κανάλι που δεν συνηθίζει να κόβει τις σειρές του. Αν ήμασταν σε ένα άλλο κανάλι σίγουρα θα είχαμε αυτό το άγχος και την αγωνία. Εντάξει δεν είναι τελείως αθέμιτο αυτό, επιχειρηματίες είναι οι άνθρωποι που το κάνουν και τους απασχολούν τα ποσοστά

τηλεθέασης».

-Τη δύσκολη πλευρά αυτού του επαγγέλματος, την ανεργία, την ανασφάλεια την έχεις βιώσει;

«Φυσικά έχω βιώσει ανεργία και όχι μόνο στην αρχή της καριέρας μου. Εγώ ξεκίνησα πολύ καλά, αλλά έκανα μεγάλη κοιλιά στην πορεία. Μέσα στο παιχνίδι είναι όμως αυτό. Δεν είναι τυχαίο πως σε όποιον πεις ότι θες να γίνεις ηθοποιός σου λέει ότι είναι ένα επάγγελμα με φοβερή ανεργία και σε ρωτάει αν έχεις αυτό το στομάχι για να το αντέξεις αυτό.

Εγώ το μπορώ, έκανα και δουλειές του ποδαριού. Βέβαια ήμουν πιο νέος, αν μου συμβεί στα 50-55 δεν ξέρω αν θα είναι εύκολο. Ελπίζω να μην συμβεί».

-Μετά από τόσα χρόνια μπαίνεις στη διαδικασία να πάρεις τηλέφωνο κάποιον σκηνοθέτη ή παραγωγό και να ζητήσεις δουλειά;

«Ναι, φυσικά θα πάρω τηλέφωνο να ζητήσω δουλειά, δεν έχω αυτό το κόμπλεξ».

-Η εξωτερική εμφάνιση σε βοήθησε στην καριέρα σου;

«Να που πω κάτι η εξωτερική μου εμφάνιση πολλές φορές ήταν εμπόδιο παρά εισιτήριο. Όταν βλέπεις έναν ωραίο άντρα ή μια γυναίκα λες θα είναι ατάλαντος και ατάλαντη. Υπάρχει ένας ρατσισμός απέναντι σε μια ωραία εμφάνιση, γιατί οι υπόλοιποι νομίζουν ότι αυτό είναι ένα εισιτήριο για σένα. Τα πρότυπα ομορφιάς όμως είναι και ηλίθια γιατί αλλάζουν με τα χρόνια».

-Βίωσες δύσκολες συνεργασίες σε αυτόν τον χώρο;

«Ναι, βέβαια βίωσα δύσκολες συνεργασίες στον χώρο αυτό. Είναι κάτι που όλοι το έχουμε αισθανθεί ή το έχουμε δει να συμβαίνει στον χώρο μας. Ευτυχώς μετά το #MeToo τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.