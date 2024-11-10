Δέσποινα Βανδή-Μελίνα Νικολαϊδη: Με κοντομάνικα στόλισαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο!

Η Δέσποινα Βανδή λατρεύει τα Χριστούγεννα, τα έχει τραγουδήσει εξάλλου κιόλας... Κι από τότε που η πρωτότοκη κόρη της Μελίνα ήταν μικρό παιδάκι ο στολισμός του σπιτιού για τις γιορτές ήταν πάντα μια μεγάλη γιορτή στην οποία συμμετέχει σχεδόν πάντα και ο νονός της κόρης της και κολλητός της φίλος Κώστας Καπετανίδης.

Και συνήθως η διαδικασία του στολισμού γίνεται αυτή την περίοδο, το πρώτο ή το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Νοέμβρη. Κι ας φοράνε ακόμα κοντομάνικα μιας και ο καιρός κατά τη διάρκεια της μέρας είναι ακόμα σχεδόν ανοιξιάτικος -το βράδυ βέβαια έχει πια το κρυάκι του- μαζεύτηκαν στο σπίτι της Δέσποινας βγάλανε τα κουτιά με τα στολίδια και έστησαν το εντυπωσιακό Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σαλόνι με τη Μελίνα να ανεβαίνει σε σκάλα για να βάλει την τελευταία πινελιά του αστεριού στο πάνω μέρος.

Και φανταζόμαστε οτι δε θα αργήσουν και οι μέρες που η Δέσποινα θα μπει στην κουζίνα για να ετοιμάσει τις δεκάδες γιορτινές λιχουδιές που συνηθίζει, όπως οι κουραμπιέδες της που γίνονται ανάρπαστοι ή τα μπισκότα αστέρια με σοκολάτα... Σαλάκια τρέχουν ήδη και ίσως αν κλάψουμε λίγο να την πείσουμε να μας φέρει κανά ταπεράκι στο Nox από τις 22 Νοεμβρίου και μετά που κάνει πρεμιέρα με τον Αντώνη Ρέμο. Ε, Δεσποινάκι;

