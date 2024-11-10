Χριστίνα Μπόμπα: Τερμάτισε τα 5χλμ του μίνι Μαραθωνίου και τρελάθηκε από χαρά!

Όχι γιατί δεν μπορούσε. Αλλά όπως δήλωσε η ίδια η Χριστίνα Μπόμπα τρισευτυχισμένη μετά το τέλος της διαδρομής το τρέξιμο δεν το αγαπούσε ποτέ ιδιαίτερα. Έθεσε όμως τρεις στόχους. Ο πρώτος ήταν να καταφέρει να τρέξει συνεχόμενα όλη την διαδρομή -όπως είπε στα δύο λεπτά τρέξιμο στο παρελθόν της κοβόταν η ανάσα- να τερματίσει και να κάνει χρόνο στα 30 λεπτά.

Αυτό το τελευταίο δεν επετεύχθει αλλά με καλή προετοιμασία του χρόνου μπορεί να το καταφέρει. Το ήθελε πάντως πολύ. Και κατέβηκε στο Ζάπειο για το απαραίτητο ζέσταμα αρκετή ώρα πριν από την εκκίνηση, τρελή χαρά.

Εμείς που ανήκουμε στην κατηγορία, τρέχουμε αν μας κυνηγάνε άγρια σκυλιά και πρέπει να γλιτώσουμε τη ζωή μας -και ίσως ούτε και τότε- της βγάζουμε το καπέλο πάντως για την επιμονή της και την προσπάθειά της. Και είμαστε σίγουρες πως θα "λιώσει" στην προπόνηση για την επόμενη χρονιά και μην τη δείτε σιγά σιγά να αυξάνει και τα χιλιόμετρα.

Την πηγαία χαρά της με το μετάλλιο του τερματισμού κρεμασμένο στο λαιμό της απαθανάτισε ο κολλητός, Αγησίλαος Μικελάτος.

