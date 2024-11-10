Τhe Voice of Greece: H «εκδίκηση» της Παπαρίζου στον Μάστορα

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Με την τελική ευθεία των Blind Auditions να πλησιάζει, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους coaches φουντώνει. Οι θέσεις γεμίζουν, για αυτό και καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις που θα καθορίσουν την πορεία της ομάδας τους. Η 'Έλενα Παπαρίζου, ο Χρήστος Μάστορας, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Γιώργος Μαζωνάκης πρέπει να κάνουν τις σωστές επιλογές!

5 highlights από τις Blind Auditions

Μικαέλα: «Υπήρξα σε μια κακοποιητική σχέση - Πρόσφατα κατάλαβα, ενώ ήμουν σε σχέση με αγόρι, πως μου αρέσουν οι κοπέλες»

«Δυστυχώς, υπήρξα και εγώ σε μια κακοποιητική σχέση. Ήμουν πολύ μικρή και δεν ήξερα πως να ξεφύγω και είμαι σίγουρη πως, αν όχι όλες, οι περισσότερες γυναίκες το βιώνουν αυτό. Θέλω μέσα από τη μουσική μου, μέσα από το τραγούδι μου να δώσω δύναμη και φωνή σε όλες τις γυναίκες που δεν την βρίσκουν. Να μάθουμε όλες να λέμε όχι εκεί που πρέπει να λέμε όχι και να φεύγουμε» αποκάλυψε η Μικαέλα.

«Πρόσφατα κατάλαβα, ενώ ήμουν σε σχέση με αγόρι, πως μου αρέσουν οι κοπέλες και το ανακοίνωσα αμέσως στην οικογένεια μου και στους φίλους μου. Οι γονείς μου είχαν απορίες και ερωτήσεις, τους της έλυσα και μετά από λίγο καιρό το αποδέχθηκαν και είναι υπέροχο αυτό. Με υποστηρίζουν πάρα πολύ» εξομολογήθηκε η διαγωνιζόμενη.

Η συγκινητική ιστορία της Μαριάννας: «Αν δεν ήταν εκείνη, μπορεί και να μην τα είχα καταφέρει σε πολλά πράγματα»

Η Μαριάννα μοιράστηκε μια πολύ συγκινητική ιστορία για τη ζωή της. "'Έχασα τη μητέρα μου σε ηλικία μόλις έξι ετών και μας μεγάλωσε ο μπαμπάς μου, εμένα και τον αδελφό μου. Γενικότερα ήταν πολλές οι δυσκολίες στη ζωή μου, όπως και σε όλους τους ανθρώπους. Εμένα όμως μου στοίχισαν πολύ γιατί, πέρα από τη μαμά μου που την έχασα σε πολύ μικρή ηλικία, έχασα και ένα πολύ δικό μου άτομο. Πολύ πρόσφατα. Η Βούλα, η δεύτερη μαμά μου, πέρα από το ότι με στήριξε σε πολλά συναισθηματικά πράγματα, ήταν πάντα δίπλα μου και στη μουσική.

Αν δεν ήταν εκείνη, μπορεί και να μην τα είχα καταφέρει σε πολλά πράγματα. Γράφω τραγούδια τα οποία είτε τα κρατάω είτε τα δίνω και ένα από τα αγαπημένα μου είναι το «Για ένα αστέρι του ουρανού». Όταν έγραφα αυτό το τραγούδι, ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή. Πρώτα απ’ όλα είχαν ήδη φύγει οι μαμάδες μου οπότε το αφιερώνω σε αυτές.Βγαίνω στη σκηνή του “The Voice”, πατώντας γερά στα πόδια μου και νιώθοντας σίγουρη για τον εαυτό μου, θέλοντας να κάνω περήφανες τις δύο μαμάδες μου αλλά και τη Μαριάννα γιατί ήρθε η ώρα να της δώσω αυτά που αξίζει» είπε η διαγωνιζόμενη.

Το μήνυμα της Αννας Βίσση στην Nour και το ντουέτο με τον Χρήστο Μάστορα

«Ήσουν πολύ αγχωμένη, αλλά εγώ κάτι είδα σε εσένα», είπε ο Χρήστος Μάστορας στην Nour ενώ γύρισε την καρέκλα του. Παράλληλα, την προσκάλεσε στη σκηνή για ένα ντουέτο. Μάλιστα, η Nour αποκάλυψε ότι αρκετό καιρό πριν είχε λάβει ένα μήνυμα από την 'Αννα Βίσση, η οποία την επαινούσε για το ταλέντο της.

H «εκδίκηση» της Έλενας Παπαρίζου στον Χρήστο Μάστορα

Η 'Έλενα Παπαρίζου, έχοντας υποστεί ένα "block" από τον Χρήστο Μάστορα σε ένα από τα προηγούμενα επεισόδια, του επέστρεψε το "χτύπημα" με τον πιο απρόσμενο τρόπο, αποκλείοντάς τον από τη διεκδίκηση του ταλαντούχου Γιώργου.

Η Ελίζα που αποκλείστηκε λόγω φαρυγγίτιδας επανέρχεται - Ο Xρήστος Μάστορας και ο Πάνος Μουζουράκης σε ένα ντουέτο-έκπληξη

Η Ελίζα, έχοντας βιώσει την απογοήτευση της αποχώρησης από το The Voice λόγω προβλημάτων υγείας, επέστρεψε πιο δυνατή από ποτέ. Με αμείωτο πάθος, διεκδίκησε και πάλι το όνειρό της, κατακτώντας τις καρδιές των coaches.

Οι κριτές έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να την κερδίσουν. Ποιος τα κατάφερε;



Ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Family Room δημιουργεί μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα με τους διαγωνιζόμενους και τους δικούς τους ανθρώπους να μοιράζονται σκέψεις και συναισθήματα.



Πηγή: skai.gr

