Big Brother: Ένα αγώνισμα αρχηγίας για να... σπάσει ο πάγος - Δείτε το τρέιλερ

Ένα νέο συναρπαστικό επεισόδιο από το σπίτι του BIG BROTHER έρχεται στις οθόνες μας απόψε Τρίτη 06/05 στις 23.15 στον ΣΚΑΪ.

Η είσοδος της Διονυσίας Κούκιου προκάλεσε αναστάτωση στους συγκάτοικους. Από τα πρώτα λεπτά φάνηκε πως κάποιοι δεν πρόκειται να την καλοδεχτούν στο σπίτι… Απέναντί τους η ίδια δεν πρόκειται να «μασήσει» τα λόγια της.

Μία νέα δοκιμασία με καλλιτεχνικό χαρακτήρα ξεκινάει για την ανάδειξη του νέου αρχηγού κατά τη διάρκεια της οποίας οι συγκάτοικοι θα πρέπει να λαξεύσουν ένα κομμάτι πάγου!

Δείτε το τρέιλερ:

Για αυτή την αποστολή, ο καθένας επιλέγει ένα συνεργάτη και το σπίτι χωρίζεται σε δυάδες. Καθώς η Διονυσία, ως νέο μέλος της παρέας, έχει ασυλία για την πρώτη εβδομάδα, εξαιρείται από τη διαδικασία. Όταν οι 15 συγκάτοικοι κληθούν να διαλέξουν το ταίρι τους, ένας ή μία θα βρεθεί εκτός δοκιμασίας…

Ο, η συγκάτοικος που θα βρεθεί εκτός μπορεί να μη διεκδικεί την ασυλία, έχει όμως μία διαφορετική δύναμη στα χέρια του…

Ο Γιώργος Αντωνιάδης έχει ήδη εκφράσει το θαυμασμό του στη Nancy Tawby. Έχοντας ως μότο του το «ο επιμένων νικά» εξακολουθεί να φλερτάρει τη συγκάτοικο. Θα βρει ανταπόκριση το ενδιαφέρον του ή τα «μηνύματά» του θα μείνουν στο «διαβάστηκε»;

BIG BROTHER - Παρουσιάζει ο Πέτρος Λαγούτης

ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15

ΚΥΡΙΑΚΗ BIG BROTHER LIVE ΣΤΙΣ 21.00

