Για τα σχέδια του γάμου της μίλησε σήμερα η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή της, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της πρότασης γάμου που δέχθηκε από τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, στο Παρίσι.

Στην ερώτηση αν έχει διαλέξει νυφικό, η παρουσιάστρια είπε ότι νωρίς ακόμα και ότι ο γάμος μπορεί να είναι σε πολύ κλειστό κύκλο.

Για «προσωπικούς λόγους» όπως είπε, «επιθυμία δική μου και του συντρόφου μου είναι ο γάμος μας να μην είναι με πολύ κόσμο, να είναι σε κλειστό κύκλο». Τόνισε όμως ότι μετά θα βγάλει μια φωτογραφία με το νυφικό, για να τη μοιραστεί με τους τηλεθεατές της.

Επίσης, σχεδιάζει μετά τον γάμο, να κάνει ένα μεγάλο πάρτι.

