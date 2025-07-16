Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα, Τετάρτη 16 Ιουλίου στις 14.45, ταξιδεύει στην Κίμωλο, το γοητευτικό νησί των Κυκλάδων με την ατελείωτη ομορφιά και τους ανθρώπους που δείχνουν την αγάπη για τον τόπο τους με δράσεις γεμάτες νοσταλγία και ρομαντισμό.

Στη μαγευτική παραλία της Αλυκής, συναντήσαμε την περίφημη Μπέμπα της Κιμώλου. Δραστήρια και δυναμική, η Μπέμπα είναι μια επιχειρηματίας με καρδιά γεμάτη από την ομορφιά του τόπου. Μαζί της περπατήσαμε στα σοκάκια της χώρας και νιώσαμε τον αληθινό σφυγμό του νησιού με τις καθημερινές ανθρώπινες στιγμές του.

Οι «Κιμωλίστες», μια ομάδα ανθρώπων με αστείρευτη έμπνευση μας ταξιδεύουν σε υπαίθριες βιβλιοθήκες κοντά στο κύμα και στον Καλησπερίτη, ένα σινεμά βγαλμένο από παραμύθι. Κάθε καλοκαίρι ζωντανεύει σε διαφορετικά σημεία, πάντα κάτω από το φως των άστρων, δίπλα στη θάλασσα, με φαναράκια και κουρελούδες.

Ταξιδιώτης δάσκαλος και καλλιτέχνης, ο Μοχάμεντ Μπαρίς από το Μαρόκο με σπουδές στο Παρίσι, ζωγραφίζει το νησί και ονειρεύεται με τα μάτια ανοιχτά. Η Κίμωλος είναι πλέον η πατρίδα και η πηγή έμπνευσής του.

Γνωρίζουμε τον ένα και μοναδικό μαθητή στην Κίμωλο που έδωσε φέτος πανελλαδικές και νιώσαμε πώς είναι να είσαι μόνος στην τάξη…

Νέος κτηνοτρόφος αγωνίζεται. Στη φάρμα του Αντώνη δεν υπάρχει ούτε λεπτό για χάσιμο, αλλά ούτε και χέρια να τον βοηθήσουν.

Με ελάχιστα υλικά μαθαίνουμε να φτιάχνουμε στον φούρνο της κυρίας Μαργαρίτας τη λαδένια, μια πίτα που αναδύει όλα τα αρώματα του καλοκαιριού στην Κίμωλο.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

