IShowSpeed: Τούρκος σεφ προσπάθησε να τον πείσει ότι το τζατζίκι είναι τουρκικό - Μην φάτε, έχουμε… γλαρόσουπα (video)

Μια «viral» γαστρονομική συνάντηση ανάμεσα στον CZN Burak και τον YouTuber, IShowSpeed, (τον φίλο του Γιάννη Αντετοκούνμπο) άναψε «φωτιές» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν ο Τούρκος σεφ υποστήριξε πως το τζατζίκι είναι τουρκικής προέλευσης και πως η ελληνική εκδοχή του είναι αντιγραφή.

Μάλιστα, η στιχομυθία καταγράφηκε και σε βίντεο κατά την επίσκεψη του διάσημου YouTuber στο εστιατόριο του Burak στην Τουρκία, στο πλαίσιο του ταξιδιού του για να δοκιμάσει τοπικές γεύσεις.

@speedyroastmeat Famous Turkish chef calls Greek food Turkish. turkey Greece Germany ♬ Bomboclat Speed - SpeedyShowClips

«Αδελφέ, στην Ελλάδα αυτό το λένε τζατζίκι. Εμείς το λέμε τζατζίκ. Αυτό είναι το γνήσιο», είπε ο Burak στον IShowSpeed, προσπαθώντας να τον πείσει ότι οι Έλληνες απλώς υιοθέτησαν την τουρκική συνταγή. Η φράση του, που ακούγεται καθαρά στο βίντεο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από Έλληνες χρήστες στα social media, ενώ το ίδιο συνέβη και με αντίστοιχους ισχυρισμούς για τα ντολμαδάκια και τον σαρμά (σαρμαδάκια).

Ο IShowSpeed, γνωστός για τα ακραία ξεσπάσματά του στα «streams» -θα μπορούσες να το πεις και «γάβγισμα»-, έχει εκτιμώμενη καθαρή αξία, περίπου, 10 εκατ. δολάρια. Η κύρια πηγή εσόδων του YouTuber, κατά κόσμον Darren Watkins Jr,. είναι το κανάλι του στο YouTube, το οποίο έχει εκατ. συνδρομητές. Πρόσφατα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τον ξενάγησε -σε live μετάδοση- στην Ακρόπολη. Η συνάντησή τους ήταν απολαυστική…

Για την ιστορία, το ελληνικό τζατζίκι είναι μια παρασκευή από γιαούρτι, αγγούρια, σκόρδο, βότανα και μπαχαρικά, όπως άνηθο, δυόσμο ή μαϊντανό. Συνήθως σερβίρεται ως σάλτσα που συνοδεύει πολλά πιάτα με κρέας, ως απλό ντιπ ή ως ορεκτικό. Το όνομά του προέρχεται από την τουρκική λέξη «cacik», που δηλώνει ένα πολύ παρόμοιο ντιπ, αν και ορισμένοι υποψιάζονται ότι το τζατζίκι προέρχεται από το ινδικό ντιπ «raita». Το τζατζίκι σερβίρεται πάντα κρύο και είναι ιδιαίτερα δημοφιλές με πιάτα όπως ο γύρος και το σουβλάκι. Συχνά, σερβίρεται με πίτα ως μέρος του πρώτου πιάτου ενός μεγάλου γεύματος. Με την τεράστια δημοτικότητά του και το γεγονός ότι είναι ένα από τα καλύτερα καλοκαιρινά ντιπ, δεν είναι παράξενο που υπάρχουν πολλές τοπικές παραλλαγές του τζατζικιού, σε χώρες όπως το Ιράν, το Ιράκ, η Τουρκία, η Κύπρος, η Βουλγαρία και η Σερβία.

Πηγή: skai.gr

