Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι συμπαραγωγός στην ταινία «Τελευταία κλήση», της νέας παραγωγής της Tanweer της οποίας τα γυρίσματα ξεκίνησαν πριν από λίγο διάστημα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Sherif Francis στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του και το σενάριο ο ίδιος από κοινού με την Κατερίνα Μπέη. Το καστ αποτελείται από τους Ορφέα Αυγουστίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργο Μπένο, Δημήτρη Λάλο, Ρένια Λουιζίδου, Νίκο Ψαρρά, Ερρίκο Λίτση, Καλλιόπη Χάσκα, Γιάννη Καράμπαμπα, Βασίλη Ρίσβα, Πολύδωρο Βογιατζή, Θοδωρή Σκυφτούλη, Ράσμη Τσόπελα.

H ταινία, η οποία θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Μαρτίου 2026 και στη συνέχεια σε Α’ τηλεοπτική προβολή θα μεταδοθεί στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, μας μεταφέρει στην Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση.

Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και την αστυνομία να κοιτάζει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο. Μια ταινία μυθοπλασίας εμπνευσμένη από διαφορετικά πραγματικά περιστατικά.

Στην κάμερα των καναλιών Novacinema μίλησαν οι πρωταγωνιστές οι οποίοι αναφέρθηκαν με θερμά λόγια για την άψογη συνεργασία που είχαν με τον σκηνοθέτη Sherif Francis, αλλά και για τον ρόλο τους. Ο Ορφέας Αυγουστίδης μίλησε για τις απαιτήσεις του ρόλου του ως κεντρικός ήρωας Νικολάι, ένας εγκληματίας που προχωράει σε ομηρία και απαιτεί να εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση, η Μαρία Ναυπλιώτου δήλωσε ενθουσιασμένη από την πρώτη στιγμή που διάβασε το σενάριο, ερμηνεύοντας την Καρολίνα, μια δυναμική διευθύντρια ειδήσεων που καλείται να διαχειριστεί αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση και ο Γιώργος Μπένος εξέφρασε τη χαρά του που συμμετέχει στο cast και μάλιστα με έναν ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο, ως ρεπόρτερ που διαπραγματεύεται ζωντανά στον αέρα με τον δράστη.

Με την ταινία «Τελευταία Κλήση», η Nova, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα για περισσότερα από 20 χρόνια την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές κινηματογραφικών ταινιών και έχοντας επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εγχώριες παραγωγές!

Πηγή: skai.gr

