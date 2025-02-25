Νέα ταινία για τη ζωή του Τόλη Βοσκόπουλου ετοιμάζουν οι παραγωγοί του «Υπάρχω», μετά την επιτυχία της βιογραφικής ταινίας για τον Στέλιο Καζαντζίδη.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Χάρης Λεμπιδάκης μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», στο «τραπέζι» έχουν πέσει και τα πρώτα ονόματα για τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να υποδυθούν τον Τόλη Βοσκόπουλου κι από ότι φαίνεται θα κινηθούν στην πετυχημένη συνταγή που ακολουθήθηκε στο «Υπάρχω», με την επιλογή του Χρήστου Μάστορα.

Ειδικότερα, τα δύο ονόματα που έχουν ακουστεί για να υποδυθούν τον Τόλη Βοσκόπουλο είναι τραγουδιστές. Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον Νίκο Βέρτη, με τον δεύτερο να έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον «πρίγκιπα» του ελληνικού τραγουδιού. Σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2026.

Πηγή: skai.gr

