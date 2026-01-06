«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στις Σέρρες - Δείτε το trailer

Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στις Σέρρες και σήμερα, Τρίτη 6 Ιανουαρίου στις 14.40. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο Γιώργος Στεφανίδης είναι 34 ετών και ζει στο όμορφο Ακριτοχώρι Σερρών μαζί με την Ξένια, τη Ζαφειρούλα, την Κλεοπάτρα, τη Μούλα, την Ελένη, τη Χριστίνα και τη Θωμαή. Είναι οι γαϊδουρίτσες του, τις οποίες εκτρέφει και φροντίζει με αγάπη. Από το γάλα τους παρασκευάζει γυναικεία καλλυντικά και αφορμή γι αυτό στάθηκε μια περιπέτεια υγείας που είχε η μητέρα του. Φυσικά, δεν παραλείπει να αναφέρει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος του.

Δείτε το trailer:

Είναι ένα από τα παλαιότερα παραδοσιακά αποκριάτικα έθιμα της Ελλάδας, με ρίζες που φτάνουν στην αρχαιότητα, και αναβιώνει κάθε χρόνο, την Κυριακή της Αποκριάς στο Βαμβακόφυτο Σερρών. Κεντρικά πρόσωπα του πανάρχαιου δρώμενου, είναι η «μπάμπω» (γιαγιά) και ο γέρος (παππούς), εξού και η ονομασία «Μπαμπούγερα».

Η Γαλάτεια Μουχάκη, είναι μια πολυπράγμων μητέρα 4 παιδιών με δυνάμεις υπερήρωα! Είναι 40 ετών, δουλεύει σε απορριμματοφόρο ως υπάλληλος καθαριότητας, είναι φοιτήτρια στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στη Δράμα και δασκάλα κανγκού! Την συναντήσαμε και εκείνη μας μίλησε για την καθημερινότητά της.

