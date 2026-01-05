Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ξεκινά τη νέα χρονιά με ρεπορτάζ από τη Μακεδονία και σήμερα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου στις 14.40, θα βρίσκεται στις Σέρρες. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Μια παρέα μουσικών από τις Σέρρες με κοινή αγάπη για την παράδοση και το ροκ ένωσε τις δυνάμεις της, δημιουργώντας την "Τhe Stendor Band", οδηγώντας μας σε ένα διαφορετικό μουσικό ταξίδι. Οι "Τhe Stendor Band" συνδυάζουν ενέργεια, σύγχρονο ήχο και αυθεντική σκηνική παρουσία με επιρροές από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή σκηνή.

Η Roxy είναι ένας αστυνομικός σκύλος K-9, εκπαιδευμένη στην ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Ανήκει στη διεύθυνση αστυνομίας Σερρών και επιχειρεί τόσο στο τελωνείο του Προμαχώνα, όσο και σε άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Έχει πλήθος επιτυχιών στο ενεργητικό της, έχοντας εντοπίσει ναρκωτικά, ακόμα και εκεί που οι άλλοι έλεγχοι αποτύγχαναν.

Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη πίστα μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα και μία από τις σημαντικότερες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με διεθνείς προδιαγραφές και υψηλό επίπεδο ασφάλειας, φιλοξενεί αγώνες αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας, track days, εκπαιδευτικά προγράμματα και μεγάλες διοργανώσεις.

