Σήμερα, Δευτέρα 19 Μαΐου στις 14.45, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει στη Μακεδονία και βγαίνει ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής για δύο μέρες θα βρίσκονται και θα μας παρουσιάσουν ενδιαφέροντα θέματα από τη «Νύμφη του Θερμαϊκού». Τη συμπρωτεύουσα με το πλούσιο ιστορικό και αρχαιολογικό παρελθόν, που σφύζει από ζωή -μέρα και νύχτα- και με κατοίκους που μοιράζονται την αγάπη τους για την πόλη τους στην κάμερα της εκπομπής.

Δείτε το trailer:

Από τα Κάστρα μέχρι το κέντρο της πόλης και το Γυμναστήριο που φέρει το όνομά του, ο Ολυμπιονίκης μας Ιωάννης Μελισσανίδης μάς περπατά και μας μιλά για τη Θεσσαλονίκη του, για την ενόργανη, για τον αγώνα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη αλλά και για την ηθοποιία που τον κέρδισε τα τελευταία χρόνια.

Στην αιωνόβια Αγορά Μοδιάνο, στα λουλουδάδικα, τα λαδάδικα και το λιμάνι, απολαμβάνουν την κάθε στιγμή τους οι κάτοικοι της όμορφης πόλης του βορρά. Στις γωνιές της, μας μυεί ένας από τους μακροβιότερους ραδιοφωνικούς παραγωγούς στην ίδια συχνότητα, ο Τάσος Ριζόπουλος με 27 χρόνια στα ραδιοκύματα.

Η Θεσσαλονίκη σφύζει από ζωή αλλά και από κίνηση. Το μετρό έχει βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των δρόμων, όμως τα έργα για το flyover στον περιφερειακό δρόμο δημιουργούν συνεχώς κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Άνθρωποι με αναπηρία ευεργετούνται από την επαφή τους με τους εκπαιδευμένους σκύλους θεραπείας, που χρησιμοποιούνται από το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Καλαμαριάς. Χωρίς άγχος, παιδιά με αναπηρία μαθαίνουν να αγγίζουν και να προσφέρουν χάδια.

Στο Δενδροπόταμο, ο Φάρος του Κόσμου, που δημιουργήθηκε από τον πατέρα Αθηναγόρα, μετρά 20 χρόνια ζωής. Όλο αυτό το διάστημα τα παιδιά Ρομά πανηγυρίζουν μικρές νίκες και κάνουν μεγάλα βήματα στους νέους δρόμους που τους ανοίγονται. Οι ιστορίες τους γεμίζουν ελπίδα τους πάντες.

Φυτώριο μουσικών, τραγουδοποιών και κάθε λογής καλλιτεχνών η Θεσσαλονίκη, έχει αγκαλιάσει τη μουσική δημιουργία και τη μοιράζει απλόχερα δεκαετίες τώρα. Άνθρωποί της θυμούνται ανεξίτηλες στιγμές…

