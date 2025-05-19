Θερμή υποδοχή περίμενε τον 24χρονο JJ, τον νικητή της Eurovision 2025 για λογαριασμό της Αυστρίας, στο αεροδρόμιο της Βιέννης καθώς χθες, μια ημέρα μετά τον Μεγάλο Τελικό, ο Johannes Pietsch όπως λέγεται ο JJ- επέστρεψε στη χώρα του.

Ο JJ συνάντησε θερμότατη υποδοχή από χιλιάδες συμπολίτες του που έσπευσαν να τον συγχαρούν για τη νίκη του στη Eurovision και να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του.

Καθώς περνούσε την πύλη, εκατοντάδες θαυμαστές τον επευφημούσαν, κάποιοι έπαιζαν το τραγούδι του και άλλοι τον αγκάλιαζαν και του ζητούσαν αυτόγραφα, σύμφωνα με το ΑP. Ο νεαρός καλλιτέχνης κρατώντας το βαρύτιμο τρόπαιο και ένα μπουκέτο κόκκινα τριαντάφυλλα, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του δηλώνοντας πως «αυτή η νίκη είναι για εσάς».

O JJ χάρισε στην Αυστρία την 3η νίκη της χώρας στην πορεία του διαγωνισμού. Η πρώτη φορά ήταν το 1966 με τον Udo Jürgens και το κομμάτι "Merci Cherie" και η δεύτερη το 2014, όταν δηλαδή η Κοντσίτα Βουρστ (Conchita Wurst) κέρδισε την πρώτη θέση με το "Rise Like A Phoenix".

Σλυμφωνα με το OGAE Greece, στις πρώτες δηλώσεις μετά τη νίκη του, ο JJ μίλησε για την Κοντσίτα, που είνια και φίλη.

«Είναι η καλύτερη! Ήταν πολύ υποστηρικτική καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού της Eurovision. Μου είπε "JJ είμαι έτοιμη να σου παραδώσω το τρόπαιο και είσαι ο επόμενος νικητής"!».

Πηγή: skai.gr

