Η Κλαυδία επέστρεψε χθες από την Ελβετία στην Αθήνα, φέρνοντας την 6η θέση στον διαγωνισμό της Eurovision.

Συγκινημένη από την αγάπη του κόσμου, η νεαρή τραγουδίστρια μίλησε στους ρεπόρτερ που την περίμεναν στο αεροδρόμιο.

Εκτός των άλλων, απάντησε και σε όσους είχαν σχολιάσει επικριτικά την εμφάνιση της ελληνικής αποστολής και είχαν κάνει λόγο για «πάτο βαρελιού».

«Το χρησιμοποίησα σαν κίνητρο. Δεν με επηρέασε, ίσα ίσα με μπούσταρε πάρα πολύ. Μου έδωσαν ένα κίνητρο να θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ό,τι κι αν συμβεί. Οπότε, μάλλον τους ευχαριστώ πάρα πολύ», απάντησε χαμογελαστή η Κλαυδία.

Τα σχόλια που είχε κάνει ο παρουσιαστής τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά τον εθνικό τελικό και την ανακοίνωση του ελληνικού τραγουδιού που θα μας εκπροσωπούσε στη Eurovision, έγιναν viral μετά την 6η θέση που κατέκτησε η Κλαυδία.

«Φέτος έγινε εθνικός τελικός και βγήκε ένα τραγούδι, το οποίο όταν ο Λιάγκας έλεγε ότι θα πατώσει, λέγατε ότι κακώς ο Λιάγκας δε στηρίζει την Ελλάδα. Τώρα που το τραγούδι αυτό στα στοιχήματα είναι 18ο και ακόμη δεν έχουν βγει όλα τα τραγούδια των άλλων χωρών, πιστεύω ότι είναι η πρώτη φορά που θα πιάσουμε τον πάτο του πάτου, ω πάτε. Θα δούμε για πρώτη φορά τον πάτο του βαρελιού, τον πάτο του πηγαδιού. Είναι ίσως η χειρότερη ελληνική συμμετοχή που έχουμε κάνει ποτέ και βγήκε από έναν εθνικό τελικό» είχε πει τότε ο Γιωργος Λιάγκας.

