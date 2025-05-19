Για τον θρίαμβο της εγγονής της στην Eurovision με την «Αστερομάτα» μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας (19/5) η γιαγιά Κλαυδία, η οποία δεν έκρυψε τη χαρά της για την 6η θέση της Ελλάδας.

«Χαίρομαι μαζί με όλη την Ελλάδα, χαιρόμαστε όλοι που στην Ελλάδα τουλάχιστον ο Θεός έστειλε ένα κοριτσάκι και λίγο κουνήθηκε η Ελλάδα», δήλωσε αρχικά. «Είμαστε κι εμείς ευτυχισμένοι και εύχομαι το κοριτσάκι μας να βρει κι αυτό τον δρόμο που θέλει η ψυχή της. Από 3 ετών τραγουδάει η εγγονή μου, από πάντα. Όπου μπαίναμε τραγούδαγε».

«Στο τηλέφωνο μιλήσαμε μια φορά, θα έρθει κι από δω μετά. Μου έχει πάρα πολλή αδυναμία κι εγώ αγαπώ όλα τα εγγόνια και τα δισέγγονα με όλη μου την ψυχή και θα κάνω ό,τι μπορώ να τους εξυπηρετώ όλους. Όταν την είδα στη σκηνή πάνω, ήταν σαν άστρο που ξεχώριζε από όλους. Όλη η Ελλάδα έκλαιγε και στην Ελβετία υπήρχαν Έλληνες που της έλεγαν "Κλαυδία, είμαστε μαζί σου". Εγώ νομίζω το κοριτσάκι μου κάπως το αδίκησε όλο αυτό σε κάποια σημεία».

«Αν δεν κάνει κανένας φιτίλια στο επάγγελμά της, θα πάει πολύ ψηλά. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα τύχει στον δρόμο της, πώς θα πάει, πώς θα τη στηρίζουνε. Έχει όμως πείσμα, είναι δυναμική. Αν έχεις πείσμα και αγαπάς το πράγμα, θα πετύχεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.