Σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει στη Μακεδονία και βγαίνει ζωντανά από την Κοζάνη. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Τα Διόδια Πολυμύλου εμφανίζουν υψηλή επικινδυνότητα όταν καλύπτονται από την ομίχλη. Στις 15 Απριλίου, ένα σοκαριστικό τροχαίο είχε ως αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 4 τραυματίες, όταν ο οδηγός ενός φορτηγού με ουκρανικές πινακίδες προσέκρουσε σε δυο ΙΧ. Εκείνη την ώρα, στην περιοχή υπήρχε πυκνή ομίχλη με αποτέλεσμα η ορατότητα να είναι πολύ περιορισμένη. Το φαινόμενο απαντάται όλες τις εποχές του έτους, εξαιτίας της Λίμνης Πολυφύτου που βρίσκεται κοντά, με αποτέλεσμα τα ύψη υγρασίας λόγω του νερού να δημιουργούν αυτό το παχύ στρώμα νέφους. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ελλιπή οδοσήμανση και επαρκών προειδοποιητικών σημάτων, που σε συνδυασμό με την υψηλή ταχύτητα που αναπτύσσουν οι οδηγοί να έχει ως αποτέλεσμα να προκαλούνται ατυχήματα, κάποια μάλιστα θανατηφόρα.

Την άνοιξη του 2023, μετά από 47 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας, η Υψηλή Γέφυρα Σερβίων έκλεισε, εξαιτίας ρωγμών που διαπιστώθηκαν σε 2 προβόλους. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης και δόθηκε στην κυκλοφορία για όλα τα οχήματα τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Στη συνέχεια, υπήρξαν διαστήματα την τελευταία 3τία που η γέφυρα έκλεινε τακτικά, καθώς θεωρήθηκε ότι τα διορθωτικά έργα δεν έλυσαν απόλυτα το πρόβλημα. Το αίσθημα ανασφάλειας των κατοίκων εντάθηκε και μάλιστα η Μπεάτα Λήτα, εξομολογείται ότι αναγκάστηκε να μετακομίσει με τα παιδιά της από τα Ίμερα στην Κοζάνη, για να αλλάξουν σχολείο και να μην διασχίσουν ποτέ ξανά τη γέφυρα.

Ένας ιερέας… διαφορετικός από τους άλλους. Ο πάτερ Κωνσταντίνος Βασιλειάδης από τη Νεάπολη Κοζάνης, μετά την Εκκλησία, πιάνει την κάμερα, σηκώνει το drone και καταγράφει με κοντινά, μακρινά και εναέρια πλάνα τον τόπο του.

Δείτε το trailer:

