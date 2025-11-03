Instagram: Viral η AI γάτα που γυμνάζεται σκληρά στο γυμναστήριο – Δείτε βίντεο 

Αίσθηση έχει προκαλέσει στα κοινωνικά δίκτυα η παχουλή γάτα που χύνει αίμα, δάκρυα και ιδρώτα σε γυμναστήριο, και μάλιστα με personal trainer. Η γάτα βέβαια είναι δημιούργημα Τεχνητής Νοημοσύνης από το κανάλι του Instagram aiwonderlab.gr.

Πολλοί χρήστες, ωστόσο δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι η γάτα είναι AI, και διαμαρτύρονται έντονα για βασανισμό του... ψηφιακού (Artificial Intelligence) Γκάρφιλντ.

«Γιατί οι άνθρωποι κάνουν τις γάτες τους να γυμνάζονται έτσι; Είναι αγενές και πιθανώς επώδυνο για τη γάτα!» αναφέρεται σε ένα σχόλιο.

«Γιατί βασανίζει την καημένη τη γάτα δεν είναι καθόλου αστείο ή χαριτωμένο» αναφέρει ένας άλλος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.