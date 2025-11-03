The Voice: Παραμένει #1 επιλογή του τηλεοπτικού κοινού

Το «The Voice of Greece» συνεχίζει να αναζητά την καλύτερη Φωνή της Ελλάδος και ταυτόχρονα να πρωταγωνιστεί στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ο μουσικός διαγωνισμός κατέκτησε μία ακόμη –διπλή– πρωτιά στους πίνακες τηλεθέασης. Βρέθηκε στην πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσής του, με 25,1% και στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 19,1%. 2.460.000 τηλεθεατές συντονίστηκαν στη συχνότητα του ΣΚΑΪ έστω για 1’.

Ο μοναδικός Γιώργος Καπουτζίδης ως παρουσιαστής και οι τέσσερις αγαπημένοι coaches, Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζωνάκης, Έλενα Παπαρίζου, ανανεώνουν το ραντεβού τους για το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου με ακόμη πιο δυναμικές διεκδικήσεις, κέφι και... εκπλήξεις!

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

