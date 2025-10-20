«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Σήμερα ταξιδεύουμε στη Λάρισα

Σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει στη Θεσσαλία και αρχίζει την εβδομάδα από τη Λάρισα. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δυόμιση χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη, ακούμε τη συγκλονιστική εξομολόγηση της μητέρας της αδικοχαμένης Κλαούντια Λάτα.

Ο Λαρισαίος αγρότης Κώστας Μητροδήμος δέχθηκε απειλές, αμέσως μετά τις καταγγελίες του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αγανάκτηση είναι αποτυπωμένη στο πρόσωπό του…

Κακοκαιρία Daniel: Οδοιπορικό του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας. Στον οικισμό Γιάννουλη, δυο χρόνια μετά το καταστροφικό πέρασμα της καταιγίδας, οι κάτοικοι μετρούν ακόμα τις πληγές τους. Σπίτια μη κατοικήσιμα, αποζημιώσεις που δεν έχουν ακόμα δοθεί και χρωστούμενα ενοίκια φτάνουν τους κατοίκους στα όριά τους…

Δείτε το trailer:

