Ντέιβιντ Ατένμπορο: Έγινε ο γηραιότερος νικητής βραβείου Emmy «Πρωινής Ζώνης»

Ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο κατέρριψε εντυπωσιακό ρεκόρ, καθώς έγινε ο μεγαλύτερης ηλικίας νικητής βραβείου Έμμυ Πρωινής Ζώνης (Daytime Emmy Awards). Την Παρασκευή, οκτώ μήνες πριν από τα 100ά γενέθλιά του, ο 99χρονος κέρδισε το βραβείο για τη σειρά του Netflix «Secret Lives of Orangutans» (Η Κρυφή Ζωή των Ουρακοτάγκων).

Ο Ατένμπορο ξεπέρασε τον πρωταγωνιστή της σειράς «Mary Poppins», Ντικ Βαν Ντάικ, ο οποίος, στα 98 του, κατέρρριψε το ρεκόρ πέρυσι, αφού κέρδισε το βραβείο έκτακτης συμμετοχής για τον ρόλο του στη σειρά «Days of Our Lives».

Η σειρά «Secret Lives of Orangutans» απέσπασε συνολικά τρία βραβεία, μεταξύ άλλων το Emmy Καλύτερης Προσωπικότητας Πρωινής Ζώνης για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, το οποίος διεκδίκησε μαζί με τον σταρ της Marvel, Άντονι Μακί και τη Μάρθα Στιούαρτ.

Ο Μακί ήταν υποψήφιος για τη σειρά του για τη φύση, «Anthony Mackie: Gulf Coast» ενώ η Στιούαρτ αναγνωρίστηκε για τη σειρά «Martha Gardens», στην οποία μοιράζεται συμβουλές κηπουρικής και μαθήματα από το αγρόκτημά της.

Ο Βρετανός τηλεπαρουσιαστής, δημιουργός ντοκιμαντέρ, φυσιοδίφης και φυσικός ιστορικός κέρδισε επίσης τον Μπραντ Μπέστενλικ (Living with Leopards) καθώς και τους Άντι Σουίνι Μπλάνκο, Κάρτνεϊ Ντόμπερ, Ρομπ Νορθ και Κίριν Στόουν για το The Fixers.

Στο ντοκιμαντέρ «Ocean: With David Attenborough», το οποίο κυκλοφόρησε στα 99α γενέθλιά του, τον Μάιο, ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο εξέφρασε τη λύπη του για την τρέχουσα κατάσταση των οικοσυστημάτων του κόσμου, αλλά τόνισε ότι έχει καταλάβει ποιο είναι το «πιο σημαντικό μέρος» της Γης «αφού έζησε για σχεδόν εκατό χρόνια σε αυτόν τον πλανήτη».

Όπως υπογράμμισε το «κλειδί» για τη σωτηρία του πλανήτη «δεν βρίσκεται στην ξηρά, αλλά στη θάλασσα». «Όταν είδα για πρώτη φορά τη θάλασσα ως μικρό αγόρι, τη θεώρησα μια απέραντη άγρια φύση που έπρεπε να τιθασευτεί και να κατακτηθεί προς όφελος της ανθρωπότητας» σημείωσε. «Αν σώσουμε τη θάλασσα, σώζουμε τον κόσμο μας. Μετά από μια ζωή γυρισμάτων του πλανήτη μας, είμαι σίγουρος ότι τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό» παρατήρησε.

