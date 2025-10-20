Stormzy: Έγινε επίτιμο μέλος του Jesus College του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ

Ο Βρετανός ράπερ Stormzy, πρόσθεσε μία ακόμη λαμπρή διάκριση στο βιογραφικό του. Ο καλλιτέχνης, κατά κόσμον Michael Ebenezer Kwadjo Omari Owuo Jr, εξελέγη επίτιμο μέλος του Jesus College στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Η υποψηφιότητά του αποτέλεσε επισφράγιση τόσο του πολιτιστικού του αντίκτυπου όσο και του σημαντικού φιλανθρωπικού του έργου, καθώς από το 2018 είναι ο εμπνευστής και χρηματοδότης του Προγράμματος Υποτροφιών Stormzy, το οποίο ανοίγει τον δρόμο σε μαύρους φοιτητές από το Ηνωμένο Βασίλειο για σπουδές στο Κέιμπριτζ.

Είναι η δεύτερη διάκριση που λαμβάνει ο Stormzy από το Πανεπιστήμιο καθώς τον Ιούνιο του απονεμήθηκε τιμητικό διδακτορικό στη Νομική για τον «μεταμορφωτικό» χαρακτήρα του προγράμματος υποτροφιών του.

Μέχρι σήμερα, 68 φοιτητές έχουν επωφεληθεί από το πρόγραμμα, το οποίο υποστηρίζεται από το Ίδρυμα #Merky Foundation, ενώ το 2025 αναμένεται να ενταχθεί η μεγαλύτερη ομάδα υποτρόφων σύμφωνα με τον Guardian.

«Ο Stormzy είναι ένας καταπληκτικός αφηγητής, δημιουργικός νους και υπέρμαχος της κοινωνικής αλλαγής. Η πολιτιστική του επίδραση είναι τεράστια» δήλωσε η πρύτανης του Jesus College, Σονίτα Αλέιν (Sonita Alleyne).

«Μοιραζόμαστε πολλές αξίες, όπως η στήριξη φοιτητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων και η χρήση των τεχνών ως δύναμη για το κοινό καλό. Πιστεύουμε ότι με την ένταξή του στο κολέγιο θα εμπνεύσει τόσο τους σημερινούς όσο και τους μελλοντικούς φοιτητές μας και θα εμπλουτίσει την κοινότητά μας» συμπλήρωσε.

Μεγαλώνοντας στο Νότιο Λονδίνο ο Stormzy - ένα από τα τέσσερα αδέλφια που ανατράφηκε από την Γκανέζα μητέρα του, μια πιστή Χριστιανή, έγινε διάσημος πριν από μία δεκαετία με το τραγούδι «Shut Up».

Από τότε έχει επανειλημμένα κατακτήσει τις υψηλότερες θέσεις στα charts ενώ έχει κερδίσει παγκόσμια αναγνώριση ως υπέρμαχος της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Το 2020, δημιούργησε το ίδρυμα #Merky Foundation, με την υπόσχεση να δωρίσει 10 εκατομμύρια λίρες σε διάστημα 10 ετών για την υποστήριξη οργανώσεων που προωθούν τη φυλετική ισότητα και τη δικαιοσύνη

Επεκτείνοντας τη δράση του στον κόσμο του αθλητισμού, δύο χρόνια αργότερα ίδρυσε το #Merky FC σε συνεργασία με την Adidas, με στόχο την προώθηση των μαύρων ταλέντων στον χώρο του ποδοσφαίρου. Η έδρα της πρωτοβουλίας βρίσκεται στην πατρίδα του, το Κρόιντον του Νότιου Λονδίνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2020 έλαβε τιμητική διάκριση και από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ «σε αναγνώριση των εξαιρετικών επιτευγμάτων του στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης, της φιλανθρωπίας και της διεύρυνσης της συμμετοχής».

Πηγή: skai.gr

