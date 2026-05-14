Eurovision 2026: Ξεπέρασε το 1.000.000 προβολές το «Ferto» του Akyla σε ένα 24ωρο

Ξεπέρασε τo ένα εκατομμύριο προβολές στο Youtube το «Ferto» του Akyla στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026.

Ο καλλιτέχνης που εκπροσωπεί φέτος την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό πανηγύρισε μέσω του Instagram την επιτυχία αυτή, στέλνοντας την αγάπη του στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, μια ημέρα μετά οι προβολές του «Ferto» είναι πάνω από 1.218.000 ενώ η Φινλανδία που θεωρείται το φετινό φαβορί έχει σχεδόν τα μισά views.

Πηγή: skai.gr

