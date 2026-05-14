Η Σακίρα, η Μαντόνα και οι BTS θα πρωταγωνιστήσουν στο πρώτο στην ιστορία σόου του ημιχρόνου του τελικού του Μουντιάλ, όπως ανακοίνωσε η FIFA.

Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ και αναμένεται να προσελκύσει εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Το Μουντιάλ 2026 ξεκινά στις 11 Ιουνίου στην Πόλη του Μεξικού, ενώ οι αγώνες θα διεξαχθούν σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Το τελικό σόου του ημιχρόνου, το οποίο επιμελείται ο Κρις Μάρτιν των Coldplay, θα διοργανωθεί από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Global Citizen και τα έσοδα θα διατεθούν στο Ταμείο Εκπαίδευσης Global Citizen της FIFA.

Το ταμείο αποτελεί «μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που έχει ως στόχο τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για τη διεύρυνση της πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση και ποδόσφαιρο για τα παιδιά σε όλο τον κόσμο», ανέφερε η FIFA στην ανακοίνωσή της. «Καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά, 1 δολάριο από κάθε εισιτήριο που θα πωληθεί για τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA 2026 θα διατεθεί στο Ταμείο», σημειώνει,

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κρις Μάρτιν εμφανίστηκε μαζί με χαρακτήρες από το Sesame Street και τους Muppets αλλά και τους BTS.

Οι κανόνες του ποδοσφαίρου, όπως έχουν καθοριστεί από τη Διεθνή Επιτροπή Ποδοσφαίρου (IFAB), ορίζουν ότι το διάλειμμα του ημιχρόνου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Ακόμα δεν είναι σαφές αν θα αλλάξει ο χρόνος για να γίνει το σόου, όπως συμβαίνει στο ημίχρονο του Super Bowl.

Την περασμένη εβδομάδα, η FIFA ανακοίνωσε ότι ο σούπερ σταρ του ρεγκετόν J Balvin θα είναι ο headliner της τελετής έναρξης του Μουντιάλ στο Μεξικό.

Στο σόου θα συμμετάσχουν επίσης οι Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná και Tyla.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.