Lady Gaga: Συγκλόνισε στα Grammy με avant-garde εμφάνιση και αιχμές κατά της ICE

Έχοντας μόλις ολοκληρώσει πέντε εμφανίσεις στο Τόκιο, στο πλαίσιο της περιοδείας «Mayhem Ball», η Lady Gaga επέστρεψε στο Λος Άντζελες. Η σταρ της ποπ, καθήλωσε το κοινό των Βραβείων Grammy το βράδυ της Κυριακής, παρουσιάζοντας μια δυναμική ροκ διασκευή του «Abracadabra».

Συνοδευόμενη από μια μπάντα κορυφαίων μουσικών, μεταξύ των οποίων και ο διάσημος ντράμερ Josh Freese, η Gaga παρέμεινε για το μεγαλύτερο μέρος της εμφάνισης πίσω από τα πλήκτρα. Πιστή στην εκκεντρική της αισθητική, εμφανίστηκε στη σκηνή με ένα εντυπωσιακό σύνολο από φτερά σε έντονες πορφυρές και μαύρες αποχρώσεις ενώ το πρόσωπό της παρέμενε καλυμμένο πίσω από ένα περίτεχνο μεταλλικό πλέγμα.

Η σκηνική της παρουσία ήταν γεμάτη συμβολισμούς, ενώ στα χέρια της είχε ένα μαύρο μπαστούνι, το οποίο, σε μια δραματική κορύφωση το έστρεψε προς το κοινό σαν όπλο. Η σταρ είχε λάβει επτά υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων των τριών σημαντικότερων κατηγοριών: Ηχογράφηση της Χρονιάς («Abracadabra»), Άλμπουμ της Χρονιάς («Mayhem») και Τραγούδι της Χρονιάς («Abracadabra»).

Ήταν επίσης υποψήφια για την Καλύτερη Ποπ Σόλο Ερμηνεία («Disease»), το Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ («Mayhem»), την Καλύτερη Dance Pop Ηχογράφηση («Abracadabra»), καθώς και για το Καλύτερο Παραδοσιακό Ποπ Φωνητικό 'Αλμπουμ (για τον δίσκο «Harlequin», εμπνευσμένο από την ταινία «Joker»). Όπως αναφέρει το Variety, το δεύτερο σκέλος της περιοδεία της θα ξεκινήσει αργότερα αυτό το μήνα.

Πριν από λίγες ημέρες η Gaga καταδίκασε τη δράση της αμερικανικής υπηρεσίας ICE σε μία από τις συναυλίες της στο Τόκιο, δηλώνοντας: «Θέλω να αφιερώσω ένα δευτερόλεπτο για να μιλήσω για κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα. Κάτι σημαντικό για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Σε λίγες μέρες θα επιστρέψω στην πατρίδα μου και η καρδιά μου πονάει όταν σκέφτομαι τους ανθρώπους, τα παιδιά, τις οικογένειες σε όλη την Αμερική, που στοχοποιούνται ανελέητα από την ICE. Σκέφτομαι όλο τον πόνο τους και το πώς οι ζωές τους καταστρέφονται ακριβώς μπροστά στα μάτια μας».

Lady Gaga took the Grammys stage dressed as a caged bird, wrapped in red feathers during her performance.



Her face appeared inside a cage-like structure.



The symbolism is no longer subtle, with clear demonic energy being sacrificed to Satan. pic.twitter.com/VNZ0JTXSCW — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) February 2, 2026

Το κλίμα αυτό μεταφέρθηκε και στην τελετή των Grammy, με κορυφαία ονόματα όπως η Billie Eilish και ο Justin Bieber να φορούν στο κόκκινο χαλί καρφίτσες με το σύνθημα «ICE Out». Η Olivia Dean και ο Bad Bunny πήραν επίσης θέση υπέρ των μεταναστών, με τον τελευταίο να καταχειροκροτείται καθώς παρέλαβε το Βραβείο για το 'Αλμπουμ της Χρονιάς λέγοντας «Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι. Είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί».

