Σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου στις 15.00, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ταξιδεύει και συντονίζει το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» από το Μεσολόγγι. Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής παραμένει σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη για να μας παρουσιάσει ρεπορτάζ και ιστορίες από τα πανέμορφα νησιά του Ιονίου.

Σε μια εκτεταμένη θαλάσσια περιοχή, το Λιμενικό Σώμα της Κεφαλονιάς καλείται να διαχειριστεί καθημερινά πολλά και σύνθετα περιστατικά - από διακομιδές ασθενών μέχρι επικίνδυνες θαλάσσιες καταδιώξεις εμπόρων ναρκωτικών. Το καλοκαίρι, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη με την άφιξη χιλιάδων σκαφών στο νησί. Την ίδια ώρα, έμπειροι πολυταξιδεμένοι ναυτικοί καταγγέλλουν κενά στην ασφάλεια της θαλάσσιας περιοχής, αλλά και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Η κάμερα και η δημοσιογράφος της εκπομπής ακολουθεί μια τυπική περιπολία με σκάφος του Λιμενικού Σώματος Κεφαλονιάς και εμείς παίρνουμε μια μικρή γεύση από την καθημερινότητα των φρουρών της θάλασσας.

Η Πηνελόπη περίμενε είκοσι χρόνια τον Οδυσσέα στην Ιθάκη. Η ιστορία συνεχίζεται για τις γυναίκες των ναυτικών, που είναι σχεδόν οι μισές γυναίκες που κατοικούν στο νησί. Δεν περιμένουν, βέβαια, για χρόνια την επιστροφή - περιμένουν όμως για μήνες τους άντρες τους να γυρίσουν από ταξίδια στην άλλη άκρη της γης. Ευτυχώς, βέβαια, που τη σημερινή εποχή υπάρχουν οι βιντεοκλήσεις και η επικοινωνία είναι πιο εύκολη, αν και υπάρχουν πολλές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά. Το θετικό όμως είναι, όπως λένε οι ίδιες, πως δεν γνωρίζουν τι σημαίνει ρουτίνα στη σχέση.

Ο σύλλογος Υλήεσσα της Ζακύνθου, εδώ και χρόνια, προσπαθεί να καθαρίσει τις παραλίες από τα σκουπίδια που είτε ξεβράζονται από τη θάλασσα είτε αφήνουν πίσω τους οι λουόμενοι. Οι εθελοντές φτάνουν πολλές φορές ακόμη και με βάρκα στις απομονωμένες παραλίες, με στόχο να διατηρήσουν την εικόνα της Ζακύνθου σε άριστη κατάσταση και να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον.

