Ο δημοφιλής παρουσιαστής Στίβεν Κόλμπερτ, ο οποίος θα συγγράψει το σενάριο για τη νέα ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών (Lord of the Rings), είχε καλεσμένο στο σόου του τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Άντι Σέρκις.

Andy Serkis czytający tweety Trumpa głosem Golluma. May 12, 2026

Ο Κόλμπερτ είχε λοιπόν την ιδέα να τον γάλει να διαβάσει μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ με τη φωνή του... «Γκόλουμ». Για τους λίγους που δεν το γνωρίζουν, ο Σέρκις υποδύθηκε με μοναδική επιτυχία το μικρόσωμο γκριζωπό τέρας του LOTR.

«Όταν ο Γκόλουμ συναντά τον Τραμπ τι είναι χειρότερο;» διερωτήθηκαν χρήστες των κοινωνικών δικτύων... Με κάποιον να απαντά: «όταν γίνονται δύο σε ένα».

Πηγή: skai.gr

