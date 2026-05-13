Του Βαγγέλη Ηλιάκη

Μετά από μια θριαμβευτική εμφάνιση στον Α' Ημιτελικό της φετινής Eurovision, ο Akylas με το Ferto έχει ήδη κλειδώσει τη θέση της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου στη Βιέννη, μαζί με τις Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Λιθουανία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία και Πολωνία.

Greece just ATE and left NO CRUMBS. 🔥This is how you put on a show. One of the most creative performances in Eurovision HISTORY. ✨​​​#Eurovision #Eurovision2026 pic.twitter.com/BHBqSWQhCl — Joy ✮⋆˙ (@joyverse8) May 12, 2026

Η εκπληκτική εμφάνιση καθήλωσε το κοινό τόσο στο Wiener Stadthalle όσο και στα social media, και σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις αποτελεί την μεγαλύτερη ελπίδα της Ελλάδας να κατακτήσει ξανά την πρωτιά και το πολυπόθητο τρόπαιο, μετά την ιστορική Έλενα Παπαρίζου και το My Number One του 2005.

Συγκεκριμένα, οι στοιχηματικές εταιρείες στην Ελλάδα δίνουν τον Akyla ως 2ο φαβορί για την πρώτη θέση, με τη Φινλανδία και το Liekinheitin των Linda Lampenius και Pete Parkkonen να αποτελεί εδώ και καιρό το κορυφαίο τραγούδι στις προβλέψεις για τον νικητή.

Αναλυτικά οι στοιχηματικές αποδόσεις για τον τελικό νικητή αυτή τη στιγμή:

Φινλανδία με απόδοση κοντά στο 2.00

Ελλάδα με απόδοση κοντά στο 5.00

Δανία με απόδοση κοντά στο 6.50

Γαλλία με απόδοση κοντά στο 11.00

Αυστραλία με απόδοση κοντά στο 16.00

Ισραήλ με απόδοση κοντά στο 17.00

Ιταλία με απόδοση κοντά στο 26.00

Μάλτα με απόδοση κοντά στο 26.00

Ρουμανία με απόδοση κοντά στο 29.00

Σουηδία με απόδοση κοντά στο 41.00

Από αυτές τις χώρες, οι Φινλανδία, Ελλάδα, Σουηδία και Ισραήλ έχουν ήδη προκριθεί στον τελικό, οι Γαλλία και Ιταλία έχουν από πριν εξασφαλισμένη τη θέση τους, ενώ οι Δανία, Αυστραλία, Ρουμανία και Μάλτα περιμένουν τον Β' Ημιτελικό της Πέμπτης για να δουν αν θα επιβεβαιώσουν τις προβλέψεις.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και διαφορετικές στοιχηματικές προβλέψεις, όπως το ποια χώρα θα τερματίσει στην πρώτη 3άδα ή 5άδα. Εκεί οι αποδόσεις για τον Akyla «πέφτουν» ακόμα περισσότερο, δείχνοντας ότι μοιάζει σχεδόν... στατιστικό παράδοξο να μην είναι τουλάχιστον στις πρώτες 5 χώρες.

Οι στοιχηματικές αποδόσεις για το Top 3:

Φινλανδία 1.40

Ελλάδα 1.55

Δανία 2.50

Γαλλία 3.10

Αυστραλία 3.60

Ισραήλ 4.20

Ιταλία 5.50

Μάλτα 6.00

Ρουμανία 6.50

Σουηδία 8.50

Οι στοιχηματικές αποδόσεις για το Top 5:

Φινλανδία 1.12

Ελλάδα 1.22

Δανία 1.50

Γαλλία 1.85

Αυστραλία 2.10

Ισραήλ 2.40

Ιταλία 3.00

Μάλτα 3.50

Ρουμανία 4.00

Σουηδία 4.50

Οι ελληνικές προβλέψεις ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με αυτές από ξένα δημοσιεύματα, όπως αυτό της γαλλικής εφημερίδας Libération, που επικαλείται τόσο τα διαδικτυακά στοιχήματα, όσο και τις εκτιμήσεις των fans του διαγωνισμού.

Επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις στο παρελθόν;

Αν και οι αποδόσεις σίγουρα μπορούν να δείξουν σε μεγάλο βαθμό ποιες είναι οι προτιμήσεις του κοινού και της επιτροπής, παραμένουν απλά μια εκτίμηση του πως θα καταλήξει η βαθμολογία και δεν αποτελούν εγγύηση.

Προς επιβεβαίωση αυτού, αξίζει κανείς να παρατηρήσει ποιες ήταν οι προβλέψεις για την κατάταξη του διαγωνισμού τα προηγούμενα χρόνια, και το πόσο «μέσα» έπεσαν όταν ανακοινώθηκαν οι τελικές βαθμολογίες.

Τι έγινε το 2025

Οι προβλέψεις για τον διαγωνισμό της Eurovision το 2025 είχαν τη Σουηδία ως πρώτο φαβορί για τον τελικό νικητή, ωστόσο εν τέλει διαψεύστηκαν από τη 2η στα προγνωστικά Αυστρία, που πήρε την πρωτιά.

Οι στοιχηματικές αποδόσεις για τον τελικό νικητή το 2025:

Σουηδία 1.75

Αυστρία 2.90

Γαλλία 8.00

Ολλανδία 12.00

Εσθονία 15.00

Φινλανδία 17.00

Ισραήλ 20.00

Ελβετία 25.00

Αλβανία 30.00

Μάλτα 60.00

Η τελική βαθμολογία το 2025:

Αυστρία με 436 βαθμούς

Ισραήλ με 357 βαθμούς

Εσθονία με 356 βαθμούς

Σουηδία με 321 βαθμούς

Ιταλία με 256 βαθμούς

Ελλάδα με 231 βαθμούς

Γαλλία με 230 βαθμούς

Αλβανία με 218 βαθμούς

Ουκρανία με 218 βαθμούς

Ελβετία με 214 βαθμούς

Όπως φαίνεται, υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην τελική βαθμολογία σε σχέση με τις προβλέψεις.

Πιο χαρακτηριστική αλλαγή αυτή της Ελλάδας, όπου ενώ το Asteromata της Klavdia δεν ήταν καν στην πρώτη 10άδα των αποδόσεων, εν τέλει τερμάτισε στην 6η θέση.

Τι έγινε το 2024

Αντίστοιχο σενάριο εξελίχθηκε και το 2024. Οι στοιχηματικές αποδόσεις έδιναν την Κροατία ως φαβορί για την πρωτιά, ωστόσο τερμάτισε 2η πίσω από την Ελβετία, η οποία μάλιστα ήταν 3ο φαβορί. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ολλανδία, ένα από τα κορυφαία τραγούδια εκείνη τη χρονιά (5η στις αποδόσεις) είχε αποκλειστεί από τον τελικό για εξωαγωνιστικούς λόγους.

Οι στοιχηματικές αποδόσεις για τον τελικό νικητή το 2024:

Κροατία 1.55

Ισραήλ 3.25

Ελβετία 4.25

Γαλλία 12.00

Ιρλανδία 15.00

Ουκρανία 16.00

Ιταλία 20.00

Ελλάδα 28.00

Κύπρος 40.00

Λιθουανία 60.00

Η τελική βαθμολογία το 2024:

Ελβετία με 591 βαθμούς

Κροατία με 547 βαθμούς

Ουκρανία με 453 βαθμούς

Γαλλία με 445 βαθμούς

Ισραήλ με 375 βαθμούς

Ιρλανδία με 278 βαθμούς

Ιταλία με 268 βαθμούς

Αρμενία με 183 βαθμούς

Σουηδία με 174 βαθμούς

Πορτογαλία με 152 βαθμούς

Αν και υπάρχουν μικρότερες αποκλίσεις σε σχέση με το 2025, και εδώ φαίνεται πόσο εύκολα μπορούν να διαψευστούν τα προγνωστικά.

Εδώ η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή για τον Akyla, καθώς η Μαρίνα Σάττι με το Zari που προβλεπόταν ως 8ο φαβορί, τερμάτισε οριακά εκτός 10αδας, στην 11η θέση.

Ενώ το «παζλ» του φετινού μεγάλου τελικού δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και ίσως γίνουν ακόμα περισσότερες εκπλήξεις, φαίνεται ότι ο Akylas και η Ελλάδα δεν χρειάζεται να αποδεχθεί το «αργυρό μετάλλιο», αλλά έχει κάθε δικαίωμα να ελπίζει για την κορυφή.

Μένει να δούμε τι θα γράψει η ιστορία το Σάββατο.

Σημείωση: Οι αναλύσεις και τα προγνωστικά που δημοσιεύονται έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν προτροπή, παρότρυνση ή πρόταση για στοιχηματισμό.

