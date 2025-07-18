Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει για δεύτερη μέρα, σήμερα Παρασκευή 18 Ιουλίου στις 14.45, στο «νησί των χρωμάτων», τη Μήλο. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής παρουσιάζουν μια σειρά από ενδιαφέροντα θέματα και εύχονται «Καλό καλοκαίρι»!

Δείτε το trailer:

Στην τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν, εξερευνούμε τα κρυμμένα διαμάντια και τα θαύματα του πανέμορφου νησιού σε θάλασσα και στεριά. Από τη θρυλική παραλία του Κλέφτικου με τους λευκούς ηφαιστειογενείς βράχους και τα κρυστάλλινα νερά μέχρι τα γραφικά σοκάκια, οι εμπειρίες απογειώνουν τις αισθήσεις.

Το ξακουστό άγαλμα της Θεάς Αφροδίτης βρίσκεται εδώ και 200 χρόνια στο Λούβρο. Η Μοσχούλα Μαυρογιάννη φτιάχνει στη Μήλο γύψινα ομοιώματα της θεάς σε σύγχρονες εκδοχές και θυμίζει σε ντόπιους και επισκέπτες πού ήταν το «σπίτι» της.

Ζούμε την ομορφιά της Πλάκας, της σημερινής πρωτεύουσας του νησιού, που είναι κτισμένη σε υψόμετρο 220 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας.

Στα Θειωρυχεία, στο μοναδικό αυτό αξιοθέατο που συνδυάζει φυσική ομορφιά και βιομηχανική ιστορία, αναβιώνουμε την εποχή που το νησί έσφυζε από ζωή και δημιουργία. Σήμερα, τα σημάδια εγκατάλειψης είναι εμφανή κι έχουν μείνει ζωντανές μόνο οι αναμνήσεις των ανθρώπων που εργάστηκαν εκεί.

Στη χώρα της Μήλου αντηχούν μελωδίες που γεννιούνται από εφηβικές ψυχές. Η μουσική σχολή είναι το δεύτερο σπίτι για τα παιδιά του νησιού. Η κοσμογυρισμένη χορογράφος και ηθοποιός Φιλιώ Λούβαρη διδάσκει στα νεαρά ταλέντα ότι ο χορός είναι η γλώσσα της καρδιάς.

Στις γεύσεις της τοπικής κουζίνας, που βασίζεται σε φρέσκα, εποχιακά προϊόντα και τυριά, βρίσκουμε το μεθυστικό άρωμα του νησιού. Γνωστός σεφ μας μυεί σε μια γαστρονομική εμπειρία με την αυθεντικότητα και τη φρεσκάδα της Μήλου.

Τα οδοιπορικά της εκπομπής συνεχίζονται και τη νέα σεζόν… «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».



