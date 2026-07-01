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Σκαρφάλωσαν στην κορυφή του Empire State Building και ξεδίπλωσαν πανό... για την αγάπη - Δείτε βίντεο

Το πανό έγραφε το εξής μήνυμα: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη» - Το ζευγάρι συνελήφθη

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Νέα Υόρκη

Δύο άτομα ανέβηκαν στην κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη για να ξεδιπλώσουν ένα μεγάλο πανό που καλούσε για παγκόσμια ειρήνη, σε μια ενέργεια που σύντομα αποδείχθηκε ότι ήταν...  πρόταση γάμου.

Το ζευγάρι, ντυμένο με μαύρα ρούχα, κρεμάστηκε από το κωδωνοστάσιο του εμβληματικού ουρανοξύστη, 443 μέτρα πάνω από το πεζοδρόμιο του κέντρου του Μανχάταν.

Κρατούσαν ένα μαύρο πανό με ένα μήνυμα γραμμένο με λευκά κεφαλαία γράμματα που έγραφε: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη».

Δεν έγινε αμέσως σαφές ποιοι ήταν οι δύο άνθρωποι, ούτε πότε ή πώς ανέβηκαν εκεί πάνω.

Λίγο μετά τις 12:30 μ.μ. (τοπική ώρα), άρχισαν να κατεβαίνουν σιγά-σιγά.

Τότε ο ένας από τους δύο γονάτισε, σύμφωνα με φωτογραφικό υλικό τοπικού τηλεοπτικού δικτύου, και στη συνέχεια αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν.

Το ζευγάρι τελικά συνελήφθη.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΗΠΑ πανό γάμος
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