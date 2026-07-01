Δύο άτομα ανέβηκαν στην κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη για να ξεδιπλώσουν ένα μεγάλο πανό που καλούσε για παγκόσμια ειρήνη, σε μια ενέργεια που σύντομα αποδείχθηκε ότι ήταν... πρόταση γάμου.

Το ζευγάρι, ντυμένο με μαύρα ρούχα, κρεμάστηκε από το κωδωνοστάσιο του εμβληματικού ουρανοξύστη, 443 μέτρα πάνω από το πεζοδρόμιο του κέντρου του Μανχάταν.

BREAKING: Two people have climbed to the top of the Empire State Building in New York City, holding a banner from the skyscraper's antenna reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace."



As of now it's unclear how the pair reached the top of the… pic.twitter.com/rUPZ6nc1eK — Fox News (@FoxNews) July 1, 2026

Κρατούσαν ένα μαύρο πανό με ένα μήνυμα γραμμένο με λευκά κεφαλαία γράμματα που έγραφε: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη».

Δεν έγινε αμέσως σαφές ποιοι ήταν οι δύο άνθρωποι, ούτε πότε ή πώς ανέβηκαν εκεί πάνω.

Λίγο μετά τις 12:30 μ.μ. (τοπική ώρα), άρχισαν να κατεβαίνουν σιγά-σιγά.

Τότε ο ένας από τους δύο γονάτισε, σύμφωνα με φωτογραφικό υλικό τοπικού τηλεοπτικού δικτύου, και στη συνέχεια αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν.

Το ζευγάρι τελικά συνελήφθη.

Πηγή: skai.gr

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