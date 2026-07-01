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Η Ρωσία προειδοποιεί την Apple πως θα βρεθεί αντιμέτωπη με πρόστιμο 52 εκατ. δολαρίων

Η ρωσική ομοσπονδιακή αντιμονοπωλιακή υπηρεσία προειδοποίησε την Apple για μεροληπτικές πρακτικές κατά ρωσικών εφαρμογών.

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Λογότυπο Apple Inc.

Η αντιμονοπωλιακή υπηρεσία της Ρωσίας προειδοποίησε σήμερα την Apple, κατασκευάστρια των κινητών τηλεφώνων iPhone, να μεριμνήσει ώστε να εξαλειφθούν αυτές που χαρακτήρισε ως «μεροληπτικές» πρακτικές σε βάρος ρωσικών μηχανών αναζήτησης και άλλων εφαρμογών.

Η ομοσπονδιακή αντιμονοπωλιακή υπηρεσία της Ρωσίας ανέφερε πως η Apple θα πρέπει να διασφαλίσει πως ρωσικές εφαρμογές – όπως το MAX για την ανταλλαγή μηνυμάτων και η μηχανή αναζήτησης Yandex – θα είναι προεγκατεστημένες στις συσκευές της. Εάν η εταιρεία δεν συμμορφωθεί έως τις 15 Ιουλίου, αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με πρόστιμο έως και 4 δισεκατομμυρίων ρουβλιών (51,6 εκατ. δολαρίων).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Apple Ρωσία πρόστιμο iPhone τεχνολογία
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