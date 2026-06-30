Στη σύλληψη μιας 48χρονης προχώρησαν οι αρχές στη Βάρη χθες το μεσημέρι γύρω στις 14.45, αφού βρήκαν τον σκύλο της κλειδωμένο μέσα στο όχημα και χωρίς να αντιδρά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, φτάνοντας στη διασταύρωση των οδών Ευελπίδων και Μυκόνου οι αστυνομικοί είδαν ότι βρισκόταν ένας σκύλος κλειδωμένος μέσα σε ΙΧ. Το ζώο ήταν ανάσκελα, σπαρταρούσε και δεν αντιδρούσε στο χτύπημα των τζαμιών, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Μάλιστα, για να το σώσουν, έσπασαν τα δύο τζάμια του οχήματος.

Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε η ιδιοκτήτρια, η οποία αρνήθηκε να συνεργαστεί και φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει. Οι αστυνομικοί την ακινητοποίησαν παίρνοντας τα κλειδιά και την οδήγησαν στο τμήμα όπου και συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί ζώων συντροφιάς.

Ο σκύλος μεταφέρθηκε σε κοντινό pet shop για τις πρώτες βοήθειες, ενώ με εντολή Εισαγγελέα, αφαιρέθηκε οριστικά η κηδεμονία του από τη 48χρονη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.