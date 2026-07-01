Κατηγορίες στη Γερμανία κατά Ουκρανού για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream

Η γερμανική γενική εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε έναν Ουκρανό υπήκοο για τις εκρήξεις του 2022 που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα, προχωρώντας μια από τις πιο πολιτικά ευαίσθητες υποθέσεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη προς τη δίκη.

Η κατηγορία κατά του άνδρα, που σύμφωνα με τους γερμανικούς κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρεται μόνο ως Σερχίι Κ, επιδόθηκε την Τετάρτη, όπως δήλωσε στο Reuters η δικηγορική εταιρεία Menaker που τον εκπροσωπεί. Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για τις κατηγορίες.

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση ARD και οι εφημερίδες Süddeutsche Zeitung και Die Zeit, που πρώτες μετέδωσαν την εξέλιξη, ανέφεραν ότι οι εισαγγελείς τον κατηγορούν για επίθεση σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, πρόκληση έκρηξης και καταστροφή εγκαταστάσεων. Η ομοσπονδιακή εισαγγελία αρνήθηκε να σχολιάσει.

Σύμφωνα με ένταλμα σύλληψης και δικαστικά έγγραφα, οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο Σερχίι Κ βοήθησε στον συντονισμό ομάδας που χρησιμοποίησε ιστιοπλοϊκό σκάφος με το όνομα Andromeda για να τοποθετήσει εκρηκτικούς μηχανισμούς στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 κοντά στο νησί Μπόρνχολμ της Δανίας τον Σεπτέμβριο του 2022.

Οι εισαγγελείς και το δικαστήριο εκτιμούν ότι το πλήρωμα αποτελούνταν από έναν συντονιστή, έναν κυβερνήτη, τέσσερις δύτες και έναν ειδικό στα εκρηκτικά. Ο Σερχίι Κ φέρεται να ήταν ο συντονιστής και αρχηγός της ομάδας επί του σκάφους, όχι δύτης ή ειδικός στα εκρηκτικά.

Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή.

Οι εκρήξεις, τις οποίες τόσο η Ρωσία όσο και δυτικές χώρες έχουν χαρακτηρίσει δολιοφθορά, διέκοψαν κρίσιμες οδούς μεταφοράς ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη λίγους μήνες μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, επιδεινώνοντας την ενεργειακή κρίση που επηρέασε ιδιαίτερα τη Γερμανία.

Τα γερμανικά δικαστήρια θεωρούν ότι η υπόθεση εμπίπτει στη δικαιοδοσία της χώρας, καθώς οι αγωγοί καταλήγουν στο Λούμπμιν στο κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Πομερανία και η καταστροφή τους επηρέασε την ενεργειακή ασφάλεια και την εσωτερική ασφάλεια της Γερμανίας.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο ύποπτος περιγράφεται ως Ουκρανός υπήκοος και πρώην αξιωματικός σε ουκρανική μονάδα ειδικών δυνάμεων την περίοδο των γεγονότων.

Συνελήφθη στην Ιταλία τον Αύγουστο και μεταφέρθηκε στη Γερμανία τον Νοέμβριο, όπου δικαστής ενεργοποίησε το γερμανικό ένταλμα σύλληψης.

Πηγή: skai.gr

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