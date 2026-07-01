Εκκενώνονται Σφάκα και Κατάλυμα - 25 εναέρια στη μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας, σήμερα (1 Ιουλίου 2026) λίγο μετά τις 13:40.

Με τρίτο μήνυμα από το 112 στις 16:43 οι κάτοικοι από την περιοχή Κατάλυμα κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Ελάτεια.

Στις 15:37 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τον οικισμό Σφάκα προς Ελάτεια.

«Έχει απειλήσει τη Σφάκα... Προσπαθούμε να ''κόψουμε'' τη φωτιά ανάμεσα σε Ζέλι και Σφάκα», δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας, Ηλίας Σανίδας και πρόσθεσε πως: «Δεν γνωρίζουμε εάν έχουν καεί σπίτια».

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🆘 Δασική πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα #Σφάκας της Περιφερειακής Ενότητας #Φθιώτιδας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Ελάτεια



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 1, 2026

Νωρίτερα, στις 14:57, είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων οικισμών, Σφάκα και Ζέλι Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν πλέον 135 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, πολυπληθείς ομάδες εθελοντών και 32 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Παράλληλα, συνδρομή παρεχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 και καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Διακοπή της κυκλοφορίας

Λόγω της φωτιάς στο σημείο πραγματοποιήθηκε διακοπής της κυκλοφορίαςστο δρόμο Αταλάντης - Καλαπόδι.

Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας στην περιοχή

Την ίδια ώρα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

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