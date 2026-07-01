Πρώτο δείγμα γραφής θετικό για τον Παναθηναϊκό!

Στην πρώτη φιλική αναμέτρηση της προετοιμασίας τους ενόψει της νέας σεζόν, οι «πράσινοι» ήταν κυρίαρχοι καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησής τους με την Χέλμοντ Σπορ, παρουσίασαν αρκετά θετικά στοιχεία στο παιχνίδι τους, και τελικά πήραν την επιβλητική νίκη με 4-0!

Με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να παρατάσσει την ομάδα του σε σύστημα 4-2-3-1, να δοκιμάζει αρκετά πράγματα και να κάνει 9 αλλαγές στο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός βρήκε δύο γκολ (Ταμπόρδα στο 6’ και Τετέι στο 9’) από ισάριθμες στατικές φάσεις στο πρώτο δεκάλεπτο και στη συνέχεια δεν απειλήθηκε καθόλου, με τον Αντίνο να πετυχαίνει δύο δικά του γκολ στο δεύτερο ημίχρονο για να διαμορφώσει το τελικό σκορ!

Έτσι, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με εμφατική νίκη τα 4 παιχνίδια που θα δώσει πριν από τις αναμετρήσεις τους με την ουγγρική Πάκσι για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, ενώ θα ακολουθήσουν τα φιλικά με Άγιαξ (Σάββατο 4 Ιουλίου στην Ολλανδία με ώρα έναρξης τις 18:00), Γκρασχόπερς (11 Ιουλίου στη Λεωφόρο) και Ραπίντ Βιέννης (15 Ιουλίου στην Αυστρία).

Ανεπίσημο ντεμπούτο με τα πράσινα για Τσάπρα, Καμαρά και Τσάβες, οι οποίοι μπήκαν στο παιχνίδι ως αλλαγές πριν από την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, δεν αγωνίστηκαν οι νεοαποκτηθέντες Ντε Φράι, Ράστοντερ, αλλά και ο Ντέσερς, ο οποίος ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων και αναμένεται να μπει σε αγωνιστική δράση σε περίπου 15 μέρες. Εκτός και ο Πελίστρι, ο οποίος έχει πάρει έξτρα άδεια και δεν βρίσκεται στην Ολλανδία.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να είναι κυρίαρχος από το πρώτο λεπτό και να ανοίγει το σκορ στην πρώτη καλή φάση που δημιούργησε μπροστά στην εστία των Ολλανδών! Συγκεκριμένα, στο 6’ ο Γιάγκουσιτς εκτέλεσε το κόρνερ και η άμυνα της Χέλμοντ δεν μπόρεσε να απομακρύνει, με την μπάλα να καταλήγει στον Ταμπόρδα, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο δεύτερο δοκάρι και πλάσαρε ψύχραιμα!

Μάλιστα, 3 λεπτά αργότερα (9’) ο Παναθηναϊκός σκόραρε ξανά από στατική φάση, με τον Τσέριν να εκτελεί φάουλ από πλάγια αριστερά και με τον Τετέι να κάνει το 2-0 με καρφωτή κεφαλιά! Σε ανάλογη φάση που έγινε στο 15’, νέα κεφαλιά του επιθετικού των «πράσινων» έφυγε άουτ, ενώ στο 19’ ένα μακρινό σουτ του Ζαρουρί έφυγε πολύ ψηλά άουτ.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να έχει τον απόλυτο έλεγχο του ματς και πολύ μεγάλα ποσοστά κατοχής, χωρίς να επιτρέπει στην αντίπαλό του να απειλήσει την εστία του… θεατή Πένια. Στο 33’ ο Καλάμπρια έκανε τη σέντρα και ο τερματοφύλακας απομάκρυνε με γροθιές προ του Τουμπά, ενώ στο 36’ ο Ζαρουρί έκανε το γύρισμα και ο Γιάγκουσιτς σούταρε πάνω σε αμυντικό.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Νίστρουπ να κάνει 9 αλλαγές, διατηρώντας στην ενδεκάδα του τους Τουμπά, Ταμπόρδα και βάζοντας στο παιχνίδι τους Τσάβες, Τσάπρα, Ίνγκασον, Κυριακόπουλο, Σιώπη, Καμαρά, Κοντούρη, Αντίνο και Παντελίδη. Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε, με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει να έχει τον απόλυτο έλεγχο και μεγάλα ποσοστά κατοχής, προσπαθώντας να βρει τρόπους για να «ξεκλειδώσει» την αντίπαλη άμυνα.

Αργός ο ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είχαμε κάποια καλή φάση μπροστά στις δύο εστίες μέχρι το ρολόι να δείξει 68’, όταν ο πολύ δραστήριος Ταμπόρδα ταλαιπώρησε την άμυνα της Χέλμοντ με διαδοχικές ντρίπλες του, πριν πλασάρει άστοχα από πολύ πλάγια θέση. Στο 73’ ο Παντελίδης βγήκε στην πλάτη της άμυνας και έκανε ωραίο τελείωμα, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ, ενώ το 3-0 ήρθε τελικά στο 74', με τον Αντίνο να βρίσκει χώρο έξω από τη μεγάλη περιοχή και να σουτάρει εύστοχα χαμηλά στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα.

Στο 79' ο Αντίνο έχασε σημαντική ευκαιρία να χριστεί ξανά σκόρερ, κάτι που κατάφερε στο 85', όταν ο Καμαρά έκανε συρτό γύρισμα και ο Παντελίδης σουτ που σταμάτησε σε αμυντικό, ενώ η μπάλα κατέληξε στον Αργεντινό, ο οποίος πλάσαρε όμορφα για να διαμορφώσει το τελικό 4-0!

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Καλάμπρια, Τουμπά, Κάτρης, Μπινιάρης, Τσιριβέγια, Τσέριν, Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Τετέι

Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν οι Τσάβες, Τσάπρας, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Καμαρά, Κοντούρης, Αντίνο, Παντελίδης και Λάβδας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.